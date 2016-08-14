ميدو: أعتذر لمارتن يول.. الأهلي ليس مختلفا ونفس المؤامرات فيه ' بشياكة '

وجه أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك والإسماعيلي السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورت" اعتذارا لمارتن يول مدرب الأهلي، موضحا إن ما قاله له حول حماية المارد الأحمر له من الإعلام لم تحدث.

وعلم FilGoal.com أن يول يفكر في الاستقالة عقب الأحداث التي عقبت مباراة زيسكو يونايتد بدوري أبطال إفريقيا واقتراب الأهلي لتوديع البطولة من دور الـ8. (طالع التفاصيل)

قبل أن يقول مترجمه إبراهيم عبد الله إن المدرب الهولندي سيقود مران الفريق يوم الثلاثاء (طالع التفاصيل)

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"في الحقيقة علي أن اعتذر لمارتن يول على المعاملة التي يلقاها في مصر والأهلي، الفريق الذي أقنعته بأنه مختلف ولديه إدارة صاحبة فكر عالمي وتخطيط للمستقبل وتنفيذا للوعود".

وأضاف "علي أن أعتذر له لأنني قلت أن الأهلي سيحميه من الإعلام وأن أولاده سيدعمونه حتى ينجح".

وتابع "مارتن يول مدرب لم يفز بالكثير من البطولات لكنه صنع التاريخ مع توتنام، بإنهاء الدوري موسمين متتاليين في المركز الخامس بعد سنوات طويلة من التعثر للتأهل أوروبيا، ثم ما فعله مع هامبورج وصناعته لواحد من أقوى الفرق في تاريخ النادي، ثم أياكس ولعبه لكرة هجومية مختلفة وإحرازه لرقم قياسي في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد".

وأكمل "لا تنسوا أنكم طالبتم برحيل جوزيه في المرة الأولى ثم لهثتم خلفه للعودة مرة أخرى لقيادة الأهلي".

وأتم "الأهلي ليس مختلفا، ولا أولاده كذلك، نفس المؤامرات لكن (بشياكة) قليلا، مارتن أنا اسف".

وأضاف ميدو في تغريدات لاحقة "هل طبيعي أن يخرج كل أبناء الأهلي يهاجمون الرجل ولا يدافع عنه أحد بل يقترحوا أسماء بديلة ويشكلوا أجهزة جديدة والرجل مازال يقود الفريق؟".

وأكمل "هذا ما أعنيه.. أن لا تصبر على مدرب قدير وتقرر أن تنهي ارتباطك به فهذا قرارك. ولكن يجب أن يكون هناك احترام. احترام ينقله الرجل للعالم عن مصر".

وأتم "طريقة إنهاء ارتباطك بأي شخص هي الطريقة التي يقاس بها مدى تحضرك وهذا هو السبب الوحيد الذي جعلني أنفجر بعد إقالتي من الزمالك".

وتعادل الأهلي مع نظيره زيسكو يونايتد بنتيجة 2-2 في الجولة الخامسة من دور المجموعات، لتتضاءل فرص تأهله لنصف نهائي دوري الأبطال (طالع التفاصيل)