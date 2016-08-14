توقعات الدوري الإنجليزي – الكواري لـ في الجول: اللقب لن يخرج عن ثلاثة

عاد إلينا من جديد الدوري الإنجليزي الممتاز، وبدأت أولى مبارياته السبت، ومع انطلاقة الموسم الجديد يستطلع FilGoal.com أراء محللين وخبراء البطولة عن توقعاتهم للموسم الجديد.

توجه FilGoal.com اليوم لسؤال محمد سعدون الكواري مقدم برامج قنوات "بي إن سبورتس" عن توقعاته فيما يخص الموسم الجديد بإنجلترا.

وبسؤاله عمن المدرب الذي سيقدم موسما جيدا لكنه قد لا يتوج ببطولة أجاب "رونالد كومان مدرب إيفرتون سيفعل هذا".

توب 4

ماذا عن الأربعة الكبار؟ جاءت الإجابة "مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي وأخيرا ليفربول أو أرسنال".

أين تتوقع ليستر سيتي في الموسم المقبل؟ هل تألقهم جاء لموسم وحيد؟ "ليستر سيتي قد ينهي الموسم في المركز الخامس أو السادس، المنافسين عادوا بقوة، وانضم للمنافسة مدربين كبار، من الصعب التواجد بقوة مع خسارة نجولو كانتي، إضافة للإرهاق من كثرة المشاركات وعدة عوامل أخرى لكن تلك أهمها".

بطل الدوري

من يتوج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز؟ قال سعدون :"تشيلسي أو مانشستر سيتي أو ليفربول".

لماذا؟ "سيتي كان يفتقر دوما للمدرب، بصراحة مع جوسيب جوارديولا سوف ينافس".

وتابع "أما ليفربول كان بعناصر ضعيفة للغاية وقدم نصف موسم متميز مع يورجن كلوب، حاليا ضم المدرب الألماني كل من يريد، في الماضي كان لديه عناصر لم يخترها ووصل لنهائي الدوري الأوروبي، ليفربول لديه فرصة، التاريخ يلعب دور في ذلك، إضافة لتعطش الفريق للإنجازات".

وماذا عن تشيلسي؟ رد :"تشيلسي فريق قوي وبالروح وطريقة تعامل كونتي سوف يخرج أفضل ما لديه الفريق كان بحاجة لمدرب مثل كونتي".

مفاجأة الموسم

في ظل تواجد أكثر من اسم قوي من يكون المدرب المفاجأة الذي يحقق كل شيء؟ :"أعتقد أنه قد يكون يورجن كلوب أو أنتونيو كونتي، حتى كومان لما لا؟".

من يواجه صعوبات في موسمه الأول "أتوقع مورينيو في الموسم الأول سيواجه صعوبات كبيرة، ربما يصل لدوري أبطال أوروبا لكن بعد صعوبات كبيرة".

أين أرسنال؟

بسؤاله عن موسم أرسنال المقبل أجاب "أرسنال يمتلك كل العناصر الجيدة لكن المشكلة في عناد شخصية أرسين فينجر، والمكابرة في بعض القناعات، مثل أوليفيه جيرو، فالمهاجم الفرنسي لا يمكن أن يفوز لهم بالدوري أو دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "قناعتي تتغير بضم مهاجم سوبر، وتلك نوعية نادرة ومعظمهم من العصب أن يتركهم فريقهم، إضافة لإصابات متواجدة بخط دفاعه".

واستطرد "فينجر دائما يترك التعاقدات حتى آخر يوم في سوق الانتقالات، يؤكد دوما بأن هناك خللا وهو أمر صعب".

من اللاعب الذي سيكون نجم الموسم؟

قال سعدون "الدوري مليء بالنجوم، أتوقع أن تكون النجومية بين ديمتري باييه لاعب وست هام وإيدين أزار لاعب تشيلسي، وممكن أن نقول أيضا إن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد منهم".

من يكون أسوأ لاعب؟

"أتوقع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد يكون صدمة كبيرة في موسمه الأول مع الشياطين الحمر".

هل تتوقع أن يتخطى فريق حاجز الـ90 نقطة هذا الموسم؟ أتم حديثه "لا مستحيل مع تلك المنافسة القوية غير ممكن أبدا".