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مصرع طالب وإصابة آخر في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا

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مصرع طالب وإصابة آخر في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا مصرع طالب وإصابة آخر في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا

أرشيفية

لقي طالب مصرعه بطلقات نارية، وأصيب آخر بطلق ناري إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المحروسة بمركز قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد محسن كمال مأمور مركز شرطة قنا بمصرع طالب، كشفت التحريات مصرع المدعو ” محمود . ف ” 18سنة ، وإصابة ” عمار. ح . ع ” 17 سنة طالب، بطلقات نارية إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المحروسة وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى قنا العام فيما كثفت أجهزة الأمن من تواجدها في القرية، تحسبًا لتجدد الاشتباكات بين العائلتين. وتحرر محضر بالواقعة وتولى عمرو عنتر وكيل نيابة مركز قنا التحقيق.

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