تطبيق هاتفي يحمل بشرى سارة لدونالد ترامب

قالت شركة عاملة في تطوير تطبيق هاتفي بولاية كاليفورنيا – على عكس ما تؤكده أغلب استطلاعات الرأي، التي ترجح كفة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون – إن معطياتها تؤكد تقدم المرشح الجمهوري، دونالد ترامب.

وأشارت إلى أنه – وفقًا لأرقام الشركة – فإن المرشح المثير للجدل، يحظى بتأييد 64 في المئة من الناخبين المحتملين، فيما لا يتجاوز مناصرو كلينتون نسبة 36 في المئة.

ونقل موقع “يو إس إي توداي” عن ريك ميليتي – بحسب سكاي نيوز اليوم الأحد – وهو أحد مؤسسي شركة “كرازي راكون”، أن رصد الآراء يشمل 100 ألف مستخدم يوميًا.

وقال ميليتي، إن ” الأرقام لم يجر استقاؤها عبر استطلاعات الرأي التقليدية، وإنما من خلال محادثات مع أشخاص مجهولي الهوية”.

وأوضح أن ناخبين عديدين يخجلون من تأييد “ترامب” في الاستطلاعات العادية، حتى لا يتهموا بالعنصرية، لكنهم لا يترددون في إبداء دعمهم له حين يكون السؤال بشكلٍ سري يبقي هوياتهم مجهولة تمامًا، فيما تشير تقديرات هيئة “ريل كلير بوليتيكس” لاستطلاعات الرأي، إلى أن كلينتون تحظى بتأييد 47.8 في المئة، فيما ينال ترامب 41 في المئة.