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تشييع جنازة حسن عبدالسلام بحضور رشوان توفيق وكرم النجار ومحمد فوزي

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تشييع جنازة حسن عبدالسلام بحضور رشوان توفيق وكرم النجار ومحمد فوزي تشييع جنازة حسن عبدالسلام بحضور رشوان توفيق وكرم النجار ومحمد فوزي

كتب : نورهان طلعت منذ 22 دقيقة

شيعت، اليوم، جنازة المخرج المسرحي الكبير حسن عبدالسلام من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وقد شيعت الجنازة أسرة الفقيد ونجله مصطفى وابنته فاطمة وزوجته الحاجة سهام، والتي ظهر عليها التأثر الشديد والحزن لفقدان المخرج الكبير.

كما حضر عدد من الشخصيات في الوسط الفني، وهم المخرج محمد النجار وشاكر عبداللطيف والفنان رشوان توفيق والمؤلف كرم النجار وأحمد صادق ومحمد أبوداوود وأشرف عبدالغفور نقيب المهن التمثيلية وسامح الصريطي وكيل أول نقابة المهن التمثيلية والذي حضر متأخراً على الجنازة، والمنتج محمد فوزي، كما حضرت الفنانة نهال عنبر.

ومن المقرر أن يقام العزاء الخميس المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

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