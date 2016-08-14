"الفوعة" تعلن بدء موسم استلام التمور

بدأ موسم تسويق التمور لعام 2016، فيما اتخذت "الفوعة" كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال منتجات أكثر من 17 ألف مزارع من مختلف أنحاء الدولة، بحسب ما أعلنته الشركة اليوم.

وأوضحت الشركة أن الموسم سيمتد حتى 27 أكتوبر المقبل، عبر 8 مراكز مخصصة لاستلام التمور وهي: الفوعة، والساد، وأبوكرية، وغمض في المنطقة الشرقية، وسيح الخير والمرفأ وغياثي في المنطقة الغربية، إضافة إلى مركز الذيد الذي يخدم مزارعي الإمارات الشمالية.

وتوقع سعادة المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس الإدارة أن تتجاوز كمية التمور المستلمة للموسم الحالي أكثر من 103 آلاف طن وهي الكمية التي تم استلامها الموسم الماضي، والتي مثل صنف الخلاص أكثرها، تلاه الدباس والفرض.

ولفت إلى اهتمام المزارعين بتطبيق العمليات الزراعية الأساسية لخدمة النخلة من خلال الاستعانة بالتقويم الزراعي ودليل التسويق وغيرها من المنشورات التوعوية التي تتضمن كافة خدمات العناية بالنخلة والطرق والأساليب الزراعية التي تساهم في رفع نسبة جودة التمور بالمزرعة.

وأضاف الأحبابي أن شركة الفوعة أعلنت خلال هذه الفترة التي تسبق موسم تسويق التمور عن عدة خدمات للمزارعين شملت تحديث بياناتهم وإصدار بطاقات جديدة لتسويق تمورهم من خلال مراجعة مراكز تحديث البيانات التي تم تحديدها من قبل الشركة، علماً بأنه تم الانتهاء من تحديث بيانات لأكثر من 17 ألف مزارع.

وأوصى الأحبابي بقية المزارعين بضرورة مراجعة مراكز تحديث البيانات لاستكمال الاجراءات اللازمة لتسويق تمورهم خلال الموسم الحالي.

وفيما يختص بالتجهيزات الخاصة بمراكز استلام التمور، أكد سعادة مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي للشركة، أن "الفوعة" حرصت على تزويد المراكز بكافة المعدات الحديثة التي تخدم مصلحة المزارعين وتساهم في تسهيل إجراءات الاستلام وتسريعها.

وأشار إلى تجهيز نحو 85 رصيفاً مخصصاً لاستلام التمور في مراكز تسويق التمور، وتوفير الموازين المجهزة بكاميرات مراقبة، بهدف متابعة الأداء والتأكد من كفاءة سير العمل.

ونوه العامري إلى تشغيل الكوادر المواطنة بفرص تدريبية مؤقتة تخدم فترة موسم تسويق التمور، بأكثر من 350 وظيفة مختلفة مثل مدخلي البيانات وموظفي الجودة، إضافة إلى نخبة من معرفي التمور من ذوي الاختصاص والخبرة في تصنيف التمور، وغيرها من الفئات المختلفة من الوظائف.

من جهته، قال سعادة محمد غانم القصيلي المنصوري نائب الرئيس التنفيذي للشركة: إن مركز الاتصال يولي أهمية بالغة بضمان رضى المزارعين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث تتمثل الخدمات في كل من الرد على استفساراتهم، وحجز المواعيد للتسويق ومتابعة الدفعات المالية، وحجز مواعيد استرجاع الصناديق البلاستيكية، إضافة إلى تلقي الشكاوي والمقترحات وغيرها من الخدمات المتاحة.

ونوه إلى توفير قسم الأمن والسلامه بالشركة 8 أجهزة الإنعاش القلبي ذاتية العمل وتوزيعها على كافة مراكز الاستلام بالدولة، للتعامل مع الحالات الطارئة، حرصاً على توفير بيئة عمل آمنه للموظفين الدائمين والمؤقتين والمراجعين.