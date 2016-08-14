أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

19سبتمبر.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي في المنطقة 26 بمدينة السادات

Google+ Print
19سبتمبر.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي في المنطقة 26 بمدينة السادات 19سبتمبر.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي في المنطقة 26 بمدينة السادات

المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات – أرشيفية

أعلن المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمنطقة السكنية في المنطقة الـ26، بالمدينة، السابق حجزها بقرعة 24/4/2012، و23/6/2014، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 19/9/2016، وحتى يوم الإثنين الموافق 24/10/2016.

وقال عبدالرحمن: “سيتم يوم الإثنين 19/9/2016 تسليم القطع من 1 : 40، وسيتم يوم الثلاثاء 20/9/2016 تسليم القطع من 41 : 80، فيما سيتم يوم الأربعاء 21/9/2016 تسليم القطع من 81 : 120، وسيتم يوم الخميس 22/9/2016 تسليم القطع من 121 : 160، فيما سيتم يوم الأحد 25/9/2016 تسليم القطع من 161 : 200″.

وأضاف – بحسب البيان الصادر اليوم الأحد – أنه سيتم يوم الإثنين 26/9/2016 تسليم القطع من 201 : 240، وسيتم يوم الثلاثاء 27/9/2016 تسليم القطع من 241 : 280، فيماسيتم يوم الأربعاء 28/9/2016 تسليم القطع من 281 : 320، وتسليم القطع من 321 : 360 يوم الخميس 29/9/2016، وسيتم يوم الثلاثاء 4/10/2016 تسليم القطع من 361 : 400، وسيتم يوم الأربعاء 5/10/2016 تسليم القطع من 401 : 440″.

كما أضاف أنه ” سيتم يوم الأحد 9/10/2016 تسليم القطع من 441 : 480، وسيتم يوم الإثنين 10/10/2016 تسليم القطع من 481 : 520، فيما سيتم يوم الثلاثاء 11/10/2016 تسليم القطع من 521 : 560، وتسليم القطع من 561 : 600 يوم الأربعاء 12/10/2016، وسيتم يوم الخميس 13/10/2016 تسليم القطع من 601 : 640، سيتم يوم الأحد 16/10/2016 تسليم القطع من 641 : 680، سيتم يوم الإثنين 17/10/2016 تسليم القطع من 681 : 720، وسيتم يوم الثلاثاء 18/10/2016 تسليم القطع من 721 : 760، وسيتم يوم الأربعاء 19/10/2016 تسليم القطع من 761 : 807″.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه تم تخصيص الأيام من الخميس الموافق 20/10/2016، وحتى الإثنين الموافق 24/10/2016، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا