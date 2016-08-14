أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس جهاز مدينة السادات: تنافس بين المستثمرين في المشروعات التطوعية

Google+ Print
رئيس جهاز مدينة السادات: تنافس بين المستثمرين في المشروعات التطوعية رئيس جهاز مدينة السادات: تنافس بين المستثمرين في المشروعات التطوعية

مظلات الانتظار بأماكن انتظار وسائل المواصلات في المناطق السكنية والصناعية بمدينة السادات – أرشيفية

أكد المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، قيام جهاز المدينة بإنشاء عدد من مظلات الانتظار بأماكن انتظار وسائل المواصلات في المناطق السكنية والصناعية.

كما تم التعاقد على تنفيذ 20 مظلة أخرى، لاستكمال نشرها بكافة المناطق بالمدينة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة جهاز المدينة ومجلس الأمناء، لتوفير وسائل الراحة لمواطني، وزائري مدينة السادات، واعدًا بالمزيد من المشروعات التي تعود على المواطنين بالنفع.

وقال عبدالرحمن – فيما يتعلق بأعمال التجميل التي يجري تنفيذها بمدينة السادات بجانب المشروعات التنموية المختلفة – ” تطوع أحد المستثمرين بالمدينة بدهان خزانات المياه العالية، مثلما تبنى أحد المستثمرين إنشاء مدرسة للتمريض على حسابه الخاص، والتي قيمتها وزارة الصحة بأنها من أفضل مدارس التمريض على مستوى المحافظة”.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات – بحسب البيان الصادر اليوم الأحد – أن هذا التنافس الحميد بين المستثمرين في المشاركة المجتمعية، يعود بالنفع على الجميع، ويضع المدينة في مصاف المدن الحضارية المتميزة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا