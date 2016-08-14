رئيس جهاز مدينة السادات: تنافس بين المستثمرين في المشروعات التطوعية

أكد المهندس محمد عاشور عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، قيام جهاز المدينة بإنشاء عدد من مظلات الانتظار بأماكن انتظار وسائل المواصلات في المناطق السكنية والصناعية.

كما تم التعاقد على تنفيذ 20 مظلة أخرى، لاستكمال نشرها بكافة المناطق بالمدينة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة جهاز المدينة ومجلس الأمناء، لتوفير وسائل الراحة لمواطني، وزائري مدينة السادات، واعدًا بالمزيد من المشروعات التي تعود على المواطنين بالنفع.

وقال عبدالرحمن – فيما يتعلق بأعمال التجميل التي يجري تنفيذها بمدينة السادات بجانب المشروعات التنموية المختلفة – ” تطوع أحد المستثمرين بالمدينة بدهان خزانات المياه العالية، مثلما تبنى أحد المستثمرين إنشاء مدرسة للتمريض على حسابه الخاص، والتي قيمتها وزارة الصحة بأنها من أفضل مدارس التمريض على مستوى المحافظة”.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات – بحسب البيان الصادر اليوم الأحد – أن هذا التنافس الحميد بين المستثمرين في المشاركة المجتمعية، يعود بالنفع على الجميع، ويضع المدينة في مصاف المدن الحضارية المتميزة.