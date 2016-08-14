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اندلاع اشتباكات جنوب غربي جوبا عاصمة جنوب السودان

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اندلاع اشتباكات جنوب غربي جوبا عاصمة جنوب السودان اندلاع اشتباكات جنوب غربي جوبا عاصمة جنوب السودان

أرشيفية

قال متحدث باسم المعارضة في جنوب السودان إن اشتباكات اندلعت مساء السبت جنوب غربي العاصمة جوبا بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وأخرى موالية للمعارضة بعدما أثار قتال شرس في المدينة الشهر الماضي المخاوف من انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية مجددا.

وأفاد شهود بإطلاق نار كثيف في المنطقة حول بلدة ياي الواقعة على طريق يربط العاصمة بدولة أوغندا المجاورة. ولم يصدر تعليق فوري عن .

وبعد القتال في يوليو أجازت الأمم المتحدة نشر قوة قوامها أربعة آلاف جندي لدعم مهمة لحفظ السلام تابعة لها تضم 12 ألف جندي.

وحمل جيمس جاتديت المتحدث باسم المعارضة القوات الحكومية مسؤولية إثارة الاشتباكات حول ياي وقال “استطاعت قواتنا إغلاق الطريق بين جوبا وياي. ودمرت قواتنا قافلة الحكومة التي هاجمت قواتنا في المنطقة.”

ويتبادل الجانبان بانتظام الاتهامات ببدء القتال.

وتحولت الخلافات السياسية بين كير ونائبه السابق ريك مشار إلى صراع لأول مرة في أواخر 2013. ووقع الاثنان اتفاق سلام في أغسطس 2015 لكن اشتباكات متفرقة استمرت.

وكان مشار عاد مؤخرا إلى جوبا لتولي منصب نائب الرئيس مجددا عندما اندلعت الاشتباكات في يوليو تموز. وانسحب مشار مع قواته من العاصمة.

وقال أتني ويك أتني المتحدث باسم كير بعد تصويت الأمم المتحدة بشأن القوات الإضافية التابعة لها إن الحكومة لن تقبل القوة الجديدة واصفا الأمر بأنه محاولة من جانب المنظمة الدولية للسيطرة على جنوب السودان.

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