أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فيلبس ينهي مشوار ريو 2016 بذهبية خامسة

Google+ Print
فيلبس ينهي مشوار ريو 2016 بذهبية خامسة فيلبس ينهي مشوار ريو 2016 بذهبية خامسة

فيلبس – أرشيفية

أنهى السباح الأمريكي، مايكل فيلبس، مشواره الأولمبي، حيث رفع رصيده من الميداليات الذهبية إلى 23 ميدالية، بعد أن قاد الفريق الأمريكي للفوز بسباق 4 × 100 متر تتابع متنوع للرجال، مساء أمس السبت، ضمن منافسات أولمبياد ريو 2016.

وخاض فيلبس، المرحلة الأولى، من السباق “فراشة”، ثم حافظ زملاؤه ريان ميرفي، وكودي ميلر، وناثان أدريان، على الصدارة حتى النهاية ليتوج الفريق بالذهبية متقدمًا على نظيريه البريطاني والأسترالي.

وكانت الميدالية الذهبية، هي الخامسة لفيلبس في ريو 2016 .

ويعد النجم الأمريكي، أبرز الرياضيين في تاريخ الأولمبياد، حيث تضم قائمة إنجازاته إجمالي 28 ميدالية أولمبية منها 23 ذهبية، وثلاث فضيات، وبرونزيتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا