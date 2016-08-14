فيلبس ينهي مشوار ريو 2016 بذهبية خامسة

أنهى السباح الأمريكي، مايكل فيلبس، مشواره الأولمبي، حيث رفع رصيده من الميداليات الذهبية إلى 23 ميدالية، بعد أن قاد الفريق الأمريكي للفوز بسباق 4 × 100 متر تتابع متنوع للرجال، مساء أمس السبت، ضمن منافسات أولمبياد ريو 2016.

وخاض فيلبس، المرحلة الأولى، من السباق “فراشة”، ثم حافظ زملاؤه ريان ميرفي، وكودي ميلر، وناثان أدريان، على الصدارة حتى النهاية ليتوج الفريق بالذهبية متقدمًا على نظيريه البريطاني والأسترالي.

وكانت الميدالية الذهبية، هي الخامسة لفيلبس في ريو 2016 .

ويعد النجم الأمريكي، أبرز الرياضيين في تاريخ الأولمبياد، حيث تضم قائمة إنجازاته إجمالي 28 ميدالية أولمبية منها 23 ذهبية، وثلاث فضيات، وبرونزيتين.