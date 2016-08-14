خطوات بسيطة للتخلص من "السيليويت"

السيلوليت هو ظهور دهون تحت الجلد، تتسبب فى ظهور تعرجات على الجلد تشبه قشر البرتقال، ويوجد نوعان من السيلوليت نوع أولوى ونوع ثانوى، ويوضح الدكتور عاطف إمام، أستاذ واستشارى جراحة التجميل بالأكاديمية العسكرية، الفرق بين النوعين كالآتى:

النوع الأولى: يحدث بسبب تضخم فى حجم خلايا الدهون، بحيث تظهر تحت الجلد، على شكل تعريجات بشكل يشبه قشر البرتقال.

النوع الثانوى: يكون بسبب فقد الوزن أجزاء معينة من الجسم، فالجلد مربوط بالعضل من خلال خيوط ليفية، فيمكن أن تتقلص هذه الخيوط، وتظل الدهون كما هى، فتتسبب فى ظهور تعرجات.

وأضاف الدكتور عاطف إمام، قائلا إن أسرع طريقة لعلاج هذه الترهلات هى عمليات شفط الدهون وشد الجلد ، وفى السياق نفسه هناك بعض التوصيات التى تساعد على التخلص من السيلوليت كما رصدها موقع getridofcellulite

المياه

من أفضل الأمور التي تساعد على التخلص من السيلوليت، هى شرب الكثير من الماء، خاصة إذا كان به ليمون، فيجب شرب 3 لترات من الماء يوميا، مع وضع 2-3 ليمونات فى الماء فالماء يجعل الجسم رطباً ويقلل الانتفاخ.

زيادة تدفق الدم بالأجزاء التى بها سيلوليت

يساعد تدفق الدم فى التخلص من السيلوليت، ويمكن القيام بهذا الأمر من خلال ممارسة بعض التمرينات الرياضية.

استخدام فرشاة تدليك

تدليك الجزء السفلى من الجسم والأماكن التى بها سيلوليت، ومعدتك، لمدة 5-10 دقائق يوميا، فى حركات دائرية إلى أعلى.

تناول أطعمة تساعد على التخلص من السيلوليت

من الأطعمة التى تحارب السيلوليت، الثوم والبصل والتوت البرى والموز والليمون فيجب تناولها بكثرة للتخلص من السيلوليت.