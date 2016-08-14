أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خطوات بسيطة للتخلص من "السيليويت"

Google+ Print
خطوات بسيطة للتخلص من "السيليويت" خطوات بسيطة للتخلص من "السيليويت"
كتبت نهى طارق

السيلوليت هو ظهور دهون تحت الجلد، تتسبب فى ظهور تعرجات على الجلد تشبه قشر البرتقال، ويوجد نوعان من السيلوليت نوع أولوى ونوع ثانوى، ويوضح  الدكتور عاطف إمام، أستاذ واستشارى جراحة التجميل بالأكاديمية العسكرية، الفرق بين النوعين كالآتى:

 

النوع الأولى: يحدث بسبب تضخم فى حجم خلايا ، بحيث تظهر تحت الجلد، على شكل تعريجات بشكل يشبه قشر البرتقال.

 

النوع الثانوى: يكون بسبب فقد الوزن أجزاء معينة من الجسم، فالجلد مربوط بالعضل من خلال خيوط ليفية، فيمكن أن تتقلص هذه الخيوط، وتظل الدهون كما هى، فتتسبب فى ظهور تعرجات.

 

وأضاف الدكتور عاطف إمام، قائلا إن أسرع طريقة لعلاج هذه الترهلات هى عمليات شفط الدهون وشد الجلد ، وفى السياق نفسه هناك بعض التوصيات التى تساعد على التخلص من السيلوليت كما رصدها موقع getridofcellulite 

 

المياه

 

من أفضل الأمور التي تساعد على التخلص من السيلوليت، هى شرب الكثير من الماء، خاصة إذا كان به ليمون، فيجب شرب 3 لترات من الماء يوميا، مع وضع 2-3 ليمونات فى الماء فالماء يجعل الجسم رطباً ويقلل الانتفاخ.

 

زيادة تدفق الدم بالأجزاء التى بها سيلوليت

 

يساعد تدفق الدم فى التخلص من السيلوليت، ويمكن القيام بهذا الأمر من خلال ممارسة بعض التمرينات الرياضية.

 

استخدام فرشاة تدليك

 

تدليك الجزء السفلى من الجسم والأماكن التى بها سيلوليت، ومعدتك، لمدة 5-10 دقائق يوميا، فى حركات دائرية إلى أعلى.

 

تناول أطعمة تساعد على التخلص من السيلوليت

 

من الأطعمة التى تحارب السيلوليت، الثوم والبصل والتوت البرى والموز والليمون فيجب تناولها بكثرة للتخلص من السيلوليت.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم