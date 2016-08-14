ضبط 6 أشخاص يتاجرون بالحشيش في رأس الخيمة

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إدارة مكافحة المخدرات من ضبط (6) أشخاص من جنسيات مختلفة يتاجرون بمخدر الحشيش، وذلك بحسب ما صرح به سعادة العقيد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، حيث أوضح بأنه وردت معلومات مؤكدة تفيد عن وجود (3) أشخاص (مواطنين) وهم من أصحاب السوابق ويقيمون في إحدى الإمارات المجاورة، و يحوزون كمية من مخدر الحشيش، ويرغبون في بيعها وترويجها في الإمارة، وعليه تم تشكيل فريق عمل لرصد ومراقبة ومتابعة تحركات الأشخاص المذكورين، وتم الاتفاق معهم عن طريق أحد رجال المكافحة الذي قام بدور المشتري، للالتقاء معهم في إحدى مناطق الإمارة، و لما حانت ساعة الصفر، قام رجال المكافحة بضبطهم وبحوزتهم مخدر الحشيش إلا أنهم أبدوا مقاومة شرسة استخدموا فيها مادة مسيلة للدموع قاموا برشها على ضباط وأفراد المكافحة، إلا أن رجال المكافحة ولخبرتهم في التعامل مع مثل تلك الظروف استطاعوا السيطرة عليهم وضبطهم، وتحريز مادة الحشيش التي كانت بحوزتهم، رغم ما تعرضوا له من إصابات متفاوتة أثناء ضبط المشتبه بهم.

وأضاف العقيد عدنان الزعابي أنه وبعد استكمال إجراءات جمع الاستدلال أقروا واعترفوا بوجود أشخاص آخرين معهم يقطنون في إحدى الإمارات المجاورة، وبعد أخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد التنسيق مع كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة، و شرطة عجمان، تمت مداهمة مقر سكنهم حيث تم ضبط عدد (3) أشخاص (مواطن واثنان من جنسية عربية)، و تم العثور على مادة الحشيش، وعلى أنواع مختلفة من مواد وعقاقير مخدرة.

وأشار مدير إدارة مكافحة المخدرات، أنه و بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم إحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات بحقهم، لينالوا الجزاء العادل.

وقد توجه العقيد عدنان الزعابي بخالص الشكر والتقدير لشرطة الشارقة و لشرطة عجمان على ما أبدوه من تعاون بناء وجهد كبير في ضبط بقية المتورطين في القضية، و توفيرهم الدعم اللازم لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، مما يعزز منظومة الأمن في الدولة، ويضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، والمتاجرة بأرواح أبنائها الشباب، كما توجه بالشكر الجزيل، لكافة الضباط و ضباط الصف والأفراد بإدارة مكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في سبيل المحافظة على أمن وطنهم، و التضحية بأرواحهم من أجل خدمة هذا الوطن.

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