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السفارة المصرية في قبرص تنجح في استعادة المستحقات التأمينية للمصريين

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السفارة المصرية في قبرص تنجح في استعادة المستحقات التأمينية للمصريين السفارة المصرية في قبرص تنجح في استعادة المستحقات التأمينية للمصريين

وزارة الخارجية

أعلن السفير حسين مبارك سفير في قبرص نجاح الجهود التي بذلتها السفارة مع وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية القبرصية في قيام الجانب القبرصي بتحويل المستحقات التأمينية لـ1359 عاملاً مصرياً ممن تقدموا بمستنداتهم خلال الفترة منذ بداية عام 2009 وحتى شهر نوفمبر عام 2013، وذلك بإجمالي قيمة خمسة ملايين وثلاثمائة ثلاثة وثمانين ألفاً وأربعمائة ثلاثة وتسعين يورو.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية أكد السفير أن هذا الأمر يعد غير مسبوق سواءً من حيث عدد العاملين الذين شملهم التحويل، أو من حيث المبلغ الذي تم تحويله، ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات وزارة الخارجية المستمرة بضرورة إيلاء مصالح المواطنين المصريين أولوية قصوى.

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