لعشاق الحلويات.. 4 خطوات لمقاومة تناولها ليلاً

بعض الأشخاص تتولد لديهم استمرار الرغبة الملحة فى تناول كميات من الحلوى خاصة فى المساء، ويكون ذلك مصدر خطر على حياتهم بسبب ارتفاع نسبة السكر فى الدم، وزيادة الوزن التى يصعب معها اتباع أنواع الحميات المتعددة ، ويقدم موقع "womanpretty" 5 خطوات للتغلب على هذه العادة غير الصحية :

1- استبدال الحلوى بالكربوهيدارت الصحية

استبعد الحلوى ، الشيكولاتة، قطع الكيك، بأنواع من المخبوزات المصنوعة من الحبوب الكاملة والدقيق الأسمر فهى قادرة على منح الجسم نسبة السكر التى يبحث عنها الجسم.

2- تناول الإفطار فى موعد مبكر

تناول الإفطار فى الساعات الأولى من اليوم، يجنبنا اللجوء لتناول وجبات خفيفة على مدار اليوم أو اللجوء إلى قطع الحلوى والشكولاتة التى ستساعد حتمًا على زيادة الوزن.

3- تحضير وجبات صحية خفيفة

الفواكه الطازجة، المكسرات ، قطع الفواكه المجففة من الأغذية التى يجب توافرها فى حقيبة يدك حتى لا ننقاد إلى إغراء خيارات الحلوى اللذيذة .

4- تناول الماء على مدار اليوم

تناول الماء على مدار اليوم برشفات صغيرة يجعل الجسم رطبا، فمن المعروف أن الجسم عندما تنقص السؤال منه يبدأ بإرسال إشارات إلى الدماغ، تقول إنة بحاجة إلى مزيد من المواد الغذائية ويكون الاختيار الأول السكريات.