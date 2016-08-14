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أسعار الذهب في مصر اليوم و إرتفاع الذهب مجددا

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أسعار الذهب في مصر اليوم و إرتفاع الذهب مجددا أسعار الذهب في مصر اليوم و إرتفاع الذهب مجددا

تشهد الذهب في اليوم ارتفاع في الأسعار، ونقدم الان تقارير تفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي تشهدها أسعار الذهب على مدار اليوم .

حيث شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع في الأسعار بمعدل جنية، حيث وصل متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة الى 450 جنية، في حين شهدت مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.92%، وفي التقرير التالي نعرض متوسط بيع محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف من محل لاخر .

ونقدم الان تقرير مفصل يعرض متوسط أسعار الذهب بالجرام بمختلف معايره وأوزانه، كما يعرض متوسط أسعار الذهب بالكيلو والاوقية وجنية الذهب من عيار 24، بالجنية المصري وما يقابله بالدولار الأمريكي .

عيار 18: 385.70 جنيه.
        سعر الذهب عيار 21: 450 جنيه.
        سعر الذهب عيار 24: 514.25 جنيه.
        سعر الجنيه الذهب: 3600 جنيه.
        سعر أوقية الذهب: 1352 دولار.

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