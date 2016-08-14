سعر الدولار اليوم يشتعل بالسوق السوداء بعد تصريحات السيسي و بدأ الطريق لتعويم الجنيه

تشهد حالة الاقتصاد المصري تدهوراً شديداً هذه الأيام، الأمر الذي جعل السيسي يصارح الشعب اليوم أثناء افتتاحه إحدى مصانع البتركيماويات بالإسكندرية، ولكنها تصريحات صادمة، حيث قال السيسي أن الدين الداخلي فقط وصل إلى 98% من الدخل القومي، وهذا مؤشر خطير وإذا أضفنا إليه الدين الخارجي فسيصل الدين إلى نسبة تتجاوز ال120% الأمر الذي يعني الإفلاس، كما يقول الاقتصاديون.

وتشهد مصر حالة من النقص الشديد في الدولار الأمريكي، الأمر الذي جعل الحكومة تقاتل من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، الذي يقدر ب12 مليار دولار، بل إن الحكومة نفذت جميع شروط صندوق النقد والتي على رأسها تعويم الجنيه ورفع الدعم وفرض المزيد من الضرائب على الشعب، وتزامناً مع مفاوضات الحصول على قرض من صندوق النقد، تتفاوض الحومة على قرض آخر ب2 مليار دولار من السعودية والإمارات من أجل دعم تعويم الجنيه المصري في السوق.

ومع السير في طريق التعويم الكلي للجنيه، وتصريحات السيسي ، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 14-8-2016 ليقترب من 13 جنيه، حيث سجل الدولار الأمريكي اليوم 12.80 جنيه، مع وجود اختلاف في السعر بين محافظة وأخرى حسب العرض والطلب، ويصل هذا الاختلاف إلى 20 قرش بالزيادة عن السعر السابق في بعض المحافظات.

شبكةعيونالإخبارية

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