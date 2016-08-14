أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالحجاب.. «كريمان» أول عداءة سعودية تشارك في سباق 100 متر بالأولمبياد

Google+ Print
بالحجاب.. «كريمان» أول عداءة سعودية تشارك في سباق 100 متر بالأولمبياد بالحجاب.. «كريمان» أول عداءة سعودية تشارك في سباق 100 متر بالأولمبياد

كريمان

شاركت العداءة كريمان أبوالجدايل، كأول امرأة سعودية تشارك في سباق الـ 100 متر عدوًا، في أولمبياد ريو 2016، وعلى الرغم من أنها لم تستطع التأهل إلا أنها أثارت انتباه الجميع.

وارتدت العداءة ، البالغة من العمر 22 عامًا، لباسا غطى جسمها بالكامل، وحجابًا غطى رأسها لتكون أول عداءة سعودية تشارك في سباق الـ100 متر، وحلت في المركز الـ 7 قبل الأخير في الدور التمهيدي، وقطعت السباق في زمن 14.61 ثانية.

ورفعت السعودية الحظر عن مشاركة النساء في بعثتها الأولمبية عام 2012 حيث شاركت آنذاك سارة العطار، عداءة المسافات المتوسطة، وهي أول امرأة تمثل السعودية في منافسات أولمبياد لندن عام 2012.

وكان عمر سارة العطار حينها 19 عامًا، وشاركت مرتدية الحجاب ولباسا غطى كامل جسدها، وجاءت في المركز الأخير في سباق 800 متر ، في زمن دقيقتين و44.95 ثانية بفارق 43 ثانية عن العداء الكينية جانيث جيبكوسغي التي فازت بالسباق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة