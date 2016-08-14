بالحجاب.. «كريمان» أول عداءة سعودية تشارك في سباق 100 متر بالأولمبياد

شاركت العداءة كريمان أبوالجدايل، كأول امرأة سعودية تشارك في سباق الـ 100 متر عدوًا، في أولمبياد ريو 2016، وعلى الرغم من أنها لم تستطع التأهل إلا أنها أثارت انتباه الجميع.

وارتدت العداءة السعودية، البالغة من العمر 22 عامًا، لباسا غطى جسمها بالكامل، وحجابًا غطى رأسها لتكون أول عداءة سعودية تشارك في سباق الـ100 متر، وحلت في المركز الـ 7 قبل الأخير في الدور التمهيدي، وقطعت السباق في زمن 14.61 ثانية.

ورفعت السعودية الحظر عن مشاركة النساء في بعثتها الأولمبية عام 2012 حيث شاركت آنذاك سارة العطار، عداءة المسافات المتوسطة، وهي أول امرأة تمثل السعودية في منافسات أولمبياد لندن عام 2012.

وكان عمر سارة العطار حينها 19 عامًا، وشاركت مرتدية الحجاب ولباسا غطى كامل جسدها، وجاءت في المركز الأخير في سباق 800 متر ، في زمن دقيقتين و44.95 ثانية بفارق 43 ثانية عن العداء الكينية جانيث جيبكوسغي التي فازت بالسباق.