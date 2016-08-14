أخبار العراق.. قوات البشمركة تشن هجوما جديدا على الموصل الخاضعة لسيطرة داعش

قال مسؤول كردى إن قوات البشمركة العراقية المدعومة بغارات جوية من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، شنت هجوما جديدا على مقاتلى تنظيم داعش فى شمال العراق، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد فى إطار خطة للإطباق على معقل التنظيم فى الموصل .

وبدأ الهجوم بعد قصف عنيف وعدة غارات جوية حسبما قال مراسل لرويترز من ورداك الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب شرق الموصل حيث نُشرت بعض قوات البشمركة.

وكان يمكن رؤية أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد، من على بعد نتيجة إشعال مقاتلى تنظيم داعش ربما إطارات سيارات أو أشياء أخرى لعرقلة قدرة الطائرات على الرؤية.

وبدأ الجيش العراقى وقوات البشمركة من المنطقة الكردية التى تتمتع بحكم ذاتى فى اتخاذ مواقع بشكل تدريجى حول الموصل الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمالى بغداد.