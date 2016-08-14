وصول مساعدات إنسانية روسية لقرى اللاذقية بسوريا

أعلن مركز "حميميم" لتنسيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة فى سوريا عن وصول أكثر من طنين من المساعدات الإنسانية إلى قرية "أوبين" فى محافظة اللاذقية.

وأوضح مركز "حميميم" ـ فى بيان له نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) اليوم الأحد ـ أنه "تم توزيع أكثر من طنين من المساعدات الإنسانية، وهى الأرز والسكر والأغذية المعلبة، على العائلات فى قرية أوبين فى محافظة اللاذقية".

الجدير بالذكر أن الهدنة فى سوريا التى اتفقت موسكو وواشنطن بشأنها مستمرة منذ يوم 27 فبرايرالماضي، وهى لا تشمل تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" التى غيرت اسمها إلى "جبهة فتح الشام" وغيرهما من الجماعات والفصائل التى اعتبرها مجلس الأمن الدولى تنظيمات إرهابية.