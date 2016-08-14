أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور) -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الشرطة في تفجير الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات الجيش اليمنى والمقاومة تصد هجوما لمليشيات الحوثيين وصالح جنوب تعز

Google+ Print
قوات الجيش اليمنى والمقاومة تصد هجوما لمليشيات الحوثيين وصالح جنوب تعز قوات الجيش اليمنى والمقاومة تصد هجوما لمليشيات الحوثيين وصالح جنوب تعز
صنعاء(أ ش أ)

تمكنت قوات الجيش اليمنى والمقاومة فى تعز من صد هجوم لمليشيات الحوثيين وصالح فى جبهة الصلو جنوب المدينة وقتلت وجرحت عددا من عناصرهم.

وأوضحت مصادر المقاومة فى المدينة أن اشتباكات عنيفة وقصف مدفعى متبادل بين الجانبين وقع مساء أمس فى مديرية حيفان وشرق جبل صبر فى الجنوب بعد محاولات فاشلة من عناصر المليشيات استعادة السيطرة على التبة الخضراء وتبة الصالحين التى سيطرت عليهما القوات الحكومية قبل يومين.

وصرح العميد عدنان الحمادى قائد اللواء 35 مدرع فى عدن بأن معارك الامس أسفرت عن سيطرة قوات الجيش الوطنى على عدد من المناطق المهمة جنوب تعز.

وأوضح المركز الاعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 12 من عناصر المليشيات قتلوا فى الاشتباكات وجرح العشرات منهم فيما قتل 3 جنود وجرح 9 آخرين من القوات الحكومية.

وأضاف أن ‫5 مدنيين قتلوا وجرح 6 آخرين فى مديرية الصلو جنوب المدينة اثر انفجار لغمين كان المليشيات قد زرعتهما فى المدينة بسيارتين لمواطنين كانوا فى الطريق إلى قراهم فيما قتل مدنى وجرح 10 آخرين فى القصف العشوائى على الأحياء السكنية. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365