قوات الجيش اليمنى والمقاومة تصد هجوما لمليشيات الحوثيين وصالح جنوب تعز

تمكنت قوات الجيش اليمنى والمقاومة فى تعز من صد هجوم لمليشيات الحوثيين وصالح فى جبهة الصلو جنوب المدينة وقتلت وجرحت عددا من عناصرهم.

وأوضحت مصادر المقاومة فى المدينة أن اشتباكات عنيفة وقصف مدفعى متبادل بين الجانبين وقع مساء أمس فى مديرية حيفان وشرق جبل صبر فى الجنوب بعد محاولات فاشلة من عناصر المليشيات استعادة السيطرة على التبة الخضراء وتبة الصالحين التى سيطرت عليهما القوات الحكومية قبل يومين.

وصرح العميد عدنان الحمادى قائد اللواء 35 مدرع فى عدن بأن معارك الامس أسفرت عن سيطرة قوات الجيش الوطنى على عدد من المناطق المهمة جنوب تعز.

وأوضح المركز الاعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 12 من عناصر المليشيات قتلوا فى الاشتباكات وجرح العشرات منهم فيما قتل 3 جنود وجرح 9 آخرين من القوات الحكومية.

وأضاف أن ‫5 مدنيين قتلوا وجرح 6 آخرين فى مديرية الصلو جنوب المدينة اثر انفجار لغمين كان المليشيات قد زرعتهما فى المدينة بسيارتين لمواطنين كانوا فى الطريق إلى قراهم فيما قتل مدنى وجرح 10 آخرين فى القصف العشوائى على الأحياء السكنية.