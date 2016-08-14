قوات البشمركة تشن هجوما جديدا للإطباق على الموصل الخاضعة لسيطرة «داعش»

قال مسؤول كردي إن قوات البشمركة العراقية المدعومة بغارات جوية من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة شنت هجوما جديدا على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد في إطار خطة للإطباق على معقل التنظيم في الموصل.

وبدأ الهجوم بعد قصف عنيف وعدة غارات جوية حسبما قال مراسل لرويترز من ورداك الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب شرق الموصل حيث نُشرت بعض قوات البشمركة.

وكان يمكن رؤية أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من على بعد نتيجة إشعال مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ربما إطارات سيارات أو أشياء أخرى لعرقلة قدرة الطائرات على الرؤية.

وبدأ الجيش العراقي وقوات البشمركة من المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم ذاتي في اتخاذ مواقع بشكل تدريجي حول الموصل الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمالي بغداد.

والموصل أكبر مركز حضري يخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وكان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ نحو مليوني نسمة .

وبحسب رويترز قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن سقوط الموصل سيمثل أكبر هزيمة فعلية للتنظيم في العراق. وقال العبادي إنه يهدف إلى استعادة المدينة هذا العام.

وقال مسؤول كردي طلب عدم نشر اسمه إن العملية التي بدأت يوم الأحد جزء من ‭‭”‬‬عمليات تمهيدية” استعدادا لشن هجوم على المدينة نفسها.

ويحاول الجيش العراق التقدم من الجنوب. وفي يوليو تموز سيطر الجيش العراقي على مطار القيارة الواقع على بعد 60 كيلومترا جنوبي الموصل والذي سيعمل أيضا كنقطة انطلاق رئيسية للهجوم المتوقع على المدينة.