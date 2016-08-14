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القهوة ومنتجات الألبان.. الأكثر ضررا على أصحاب المعدة الحساسة

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القهوة ومنتجات الألبان.. الأكثر ضررا على أصحاب المعدة الحساسة القهوة ومنتجات الألبان.. الأكثر ضررا على أصحاب المعدة الحساسة
كتبت نهى طارق

حساسية المعدة من أكثر الأمراض المزمنة التى قد تؤرق الكثير من الأشخاص، وأساس علاج هذا المرض هو التحكم فى أنواع الأطعمة، ومن أهم المأكولات التى يجب أن يبتعد عنها من يعانون من هذا النوع من الحساسية والتى كشفها موقع Page Jaunes  الفرنسى:

منتجات الألبان:

تثير بعض منتجات الألبان حساسية المعدة خاصة مع تقدم السن، فتسبب الغازات وتجعل المعدة منتفخة لذلك على من يعانون من الحساسية أن يقللوا من منتجات الألبان قدر المستطاع.

الفلفل:

يتسبب الفلفل فى تهييج المعدة وإصابتها بالالتهابات لذلك يجب التقليل من تناول الفلفل أو الأطعمة الحارة.

صلصلة الطماطم

تحتوى صلصة الطماطم على الكثير من الأكاسيد التى يصعب على المعدة هضمها، وقد يؤدى ذلك إلى عسر الهضم والحموضة المعوية.

الفشار:

الفشار من أصعب الأطعمة التى تجد المعدة صعوبة فى هضمها وتسبب ضررا على الجهاز الهضمى.

المشروبات الغازية:

حتى إذا بدت هذه المشروبات منعشة إلا أن لهذه المشروبات تأثير سلبى على المعدة.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية والدهنية ترهق الجهاز الهضمى بشكل كبير فيمكن أن يسبب الإمساك أو الإسهال.

القهوة:

القهوة ليست من العناصر سهلة الهضم للمعدة، وخاصة إذا كانت المعدة فارغة.

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