بالفيديو: المخرج جلال الشرقاوي يكشف سر تفوق عادل أمام على سعيد صالح

كشف المخرج المسرحي، جلال الشرقاوي أسرار تفوق الفنان عادل أمام على زميل عمره الكوميدي الراحل سعيد صالح، انطلاقا من كواليس المسرحية الشهيرة "مدرسة المشاغبين" مؤكدا أن الزعيم متعال ومغرور ولكنه يتعلم من الخطأ، بينما الفنان الراحل سعيد صالح لم يكن لديه تكنيك أداء على المسرح، لكنه كان صاحب موهبة وأداء ارتجالي جيد.

المخرج الكبير الذي ساهم في انطلاقة عادل أمام وجيل كامل من النجوم بمسرحية مدرسة المشاغبين أكد بتصريحات لبرنامج " لازم نفهم" مع الاعلامي مجدي الجلاد: عادل إمام كان أذكى من سعيد صالح، واستطاع أن يختار نخبة من المثقفين ويصادقهم بعكس سعيد صالح الذي قتل موهبته وظلم نفسه.

وأضاف: أن الجملة الشهيرة داخل المسرحية حول أن عادل أمام هو "المخ" صحيحة جدا، وكان سعيد صالح "العضلات" ولكنها عضلات تالفة، لأنه ظلم نفسه ولم يتعهد موهبته بالرعاية، رغم أن كل الجمهور كان يرشحه للنجومية.

شاهد تصريحات المخرج الكبير جلال الشرقاوي