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بالصور: بشرى تتحدى كيت وينسلت وتقدم "تيتانيك" المصرية

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الأحد 14-08-2016 00:16

بدأت الفنانة الشابة بشرى "مغامرة مزدوجة" بتقديم شخصية روز للنجمة كيت وينسلت في الفيلم الشهير "تيتانيك" ، ولكن بصورة كوميدية، والمفاجأة ان الفيلم لن يعرض بصالات العرض السينمائي أبدا، لأنه ينتج خصيصا للعرض عبر الانترنت، في تجربة هي الأولى من نوعها بعالم صناعة الأفلام العربية.

بشرى تعاقدت بالفعل مع نجم "اليوتيوب" الفنان الكوميدي شادي سرورالذي سيقدم شخصية جاك لليوناردو دي كابريو، وبدأت تصوير مشاهدها بفيلم "تيتانك النسخة العربية" وهو أول فيلم يتم تصويره بجودة وتقنيات التصوير السينمائي لعرضه على الانترنت بموسم عيد الأضحى، وسيتم تقييم نجاحه بعدد المشاهدات بدلا من الإيرادات علما بأن تكلفة الفيلم تمت تغطيتها قبل التصوير بحملات دعاية إعلانية.

الفيلم من اخراج محمد خضر وانتاج ديجيساي ويتناول "تيتانك النسخة العربية" قصة الفيلم العالمي الشهير ولكن في اطار قالب كوميدي ساخر وفي مدة تتناسب مع جمهور الانترنت.

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سيدتي