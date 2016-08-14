دراسة لمحكمة الأسرة: 55% من الزوجات ذوى المؤهلات العلمية يضربن أزواجهن

كشفت دراسة حديثة صادرة عن محاكم الأسرة، أن 55٪ من الزوجات الحاصلات على مؤهلات علمية، لا يمانعن ضرب أزواجهن، ويقدمن على ذلك ردا على إساءات الأزواج لهن.

وأوضحت الدراسة، أن العنف بين الأزواج ذوى المؤهلات العلمية جاء بنسبة 50٪ باستخدام الأيدى، و30٪ باستخدام أدوات المنزل، و20٪ باستخدام الأدوات الحادة.

وأكدت الدراسة، أن حالات الطلاق بين الأزواج سابقين الذكر، تتركز في الفئة العمرية "25 ـ 49" سنة .

وأشارت الدراسة، إلى أن نسبة الطلاق بين أصحاب المؤهلات، بلغت 40% لذوى الدخول المرتفعة ، و60% لذوى الدخول الأقل.