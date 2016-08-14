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اليوم.. غلق باب التقدم للمرحلة الأولى من تنسيق كليات جامعة الأزهر

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اليوم.. غلق باب التقدم للمرحلة الأولى من تنسيق كليات جامعة الأزهر اليوم.. غلق باب التقدم للمرحلة الأولى من تنسيق كليات جامعة الأزهر
كتب لؤى على

يغلق موقع بوابة المصرية، اليوم الأحد، باب التقدم للمرحلة الأولى من تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية ، بعد فتحه، الأحد الماضى، أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم للالتحاق بكليات جامعة الأزهر.

قال الدكتور هانى حرب، المشرف العام على تنسيق جامعة الأزهر، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم فى تنسيق القبول بكليات الجامعة بلغ 55 ألف طالب، فى سابع أيام فتح باب التنسيق.

وأضاف "حرب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد الطلاب الناجحين من الدور الأول بالثانوية الأزهرية بلغة 64745 طالباً وطالبة، ومن المقرر أن يمر التنسيق بثلاث مراحل، تبدأ الثانية عقب ظهور نتائج امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية، وتخصص الثالثة للمتخلفين من تنسيق الدور الأول والثانى ولتعديل رغبات الترشيح.

 

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