طالب بالثانوية يحصل على 334 درجة بعد حرمان "التعليم" له من نتيجته

حصل الطالب عبد الله محمد حسن، بلجنة مدرسة حامد جما لحامد الثانوية المشتركة التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، على مجموع درجات 334 درجة بامتحانات الدور الأول وذلك بعد حرمان الوزارة له من النتيجة.

قالت والدة الطالب، إن نجلها تفاجئ بعدم وجود نتيجه له، لافتة إلى أنه تم رفع دعوى حملت رقم 16243 ضد وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، ورئيس لجنة النظام والمراقبة بمدرسة المنصورة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، للحصول على حق ابنها، موضحة أن المحكمة أنصفتها وحكمت بقبول الدعوى شكلا وإلغاء قرار حرمانه من النتيجة.

وأشارت إلى أن الواقعة تعود أحداثها أثناء امتحانهم فى مادة الفلسفة والمنطق وحدثت مشادة بين بعض الطلاب والملاحظين داخل اللجنة بعد طلب المراقبين للطلاب تغيير أماكنهم، موضحة أن نجلها كان مجرد شاهد على الواقعة، قائلة:" ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد بالواقعة"، مشيرة إلى أنهم تفاجئوا بإلغاء النتيجة.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن الوقائع المنسوبة للطالب غير ثابتة فى حقة على وجه اليقين، حيث خلت الأوراق من وجود تحقيق مع الطالب وهو أحد الضمانات التى كفلها القانون للطالب أمام جهات التحقيق ليبدى دفاعه، كما خلت مما يفيد شهادة أى من شهود الإثبات من الطلاب والعاملين بالمدرسة الأمر الذى لا تطمئن معه المحكمة لثبوت هذه الوقائع فى حق الطالب ويكون القرار المطعون عليه غير قائم على سبب، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترب على ذلك من أثار أخصها إعلان نتيجة الطالب فى الدور الأول وتمكينه من دخو لامتحانات الدور الثانى فى العام الدراسى 2015،2016 إن كان لذلك مقتضى.