اليوم.. "النور" بسيدى سالم ينظم ندوة عامة تحت شعار "حقق حلمك"

تنظم أمانة حزب النور بمركز سيدى سالم فى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، فى الساعة الرابعة عصرًا، ندوة تثقيفية تحت عنون "حقق حلمك.. خطوات عملية للنجاح رغم الأزمات"، ضمن سلسة الدورات والندوات التثقيفية التى ينظمها الحزب للارتقاء بالمستوى الفكرى والثقافى للشباب.

وأوضح الدكتور إمام خليفة أمين حزب النور فى "سيدى سالم"، أن الندوة ستعقد بمقر الحزب بطريق المحكمة بجوار صيدلية منصور، ويحاضر فيها محمد محرم أمين لجنة الشباب بالإسكندرية.

وأوضح خليفة أن مثل هذه الندوات تأتى لمعالجة بعض الظواهر السلبية، ورفع مستوى التفكير والتعامل مع المشاكل، وتحقيق الأهداف بصور علمية منظمة.