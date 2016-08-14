أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. "النور" بسيدى سالم ينظم ندوة عامة تحت شعار "حقق حلمك"

Google+ Print
اليوم.. "النور" بسيدى سالم ينظم ندوة عامة تحت شعار "حقق حلمك" اليوم.. "النور" بسيدى سالم ينظم ندوة عامة تحت شعار "حقق حلمك"
كفر الشيخ – محمد سليمان

تنظم أمانة حزب النور بمركز سيدى سالم فى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، فى الساعة الرابعة عصرًا، ندوة تثقيفية تحت عنون "حقق حلمك.. خطوات عملية للنجاح رغم الأزمات"، ضمن سلسة الدورات والندوات التثقيفية التى ينظمها الحزب للارتقاء بالمستوى الفكرى والثقافى للشباب.

وأوضح الدكتور إمام خليفة أمين حزب النور فى "سيدى سالم"، أن الندوة ستعقد بمقر الحزب بطريق المحكمة بجوار صيدلية منصور، ويحاضر فيها محمد محرم أمين لجنة الشباب بالإسكندرية.

وأوضح خليفة أن مثل هذه الندوات تأتى لمعالجة بعض الظواهر السلبية، ورفع مستوى التفكير والتعامل مع المشاكل، وتحقيق الأهداف بصور علمية منظمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365