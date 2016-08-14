اليوم.. نظر تجديد حبس عصابة تستدرج أثرياء للرذيلة وتستولى على أموالهم ببنها

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة شمال بنها اليوم الأحد تجديد حبس فتاتين وعاطل وسائق، لاتهامهم باستدراج شابين من إحدى الدول العربية بحجة ممارسة الرذيلة داخل شقة بقرية ميت العطار، واستولوا منهم على أموالهما وتليفوناتهما المحمولة وجميع متعلقاتهما.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ لرئيس مباحث مركز بنها من كل من "خالد ص ع" – 36 سنة – و"حمدان م ع" – 33 سنة – من إحدى الدول العربية اتهم فيه كل من "فاطمة .ك . م" – 24 سنة – و"وردة .ص .ع" – 28 سنة – و"عمر .ع" – عاطل – و"رفاعى .ا" سائق بسرقتهما بالإكراه، بعدما قام المتهم الثالث بالاتفاق معهما على ممارسة الرذيلة مع الفتاتين، وبعد وصولهما لقرية ميت العطار فوجئا بالمتهمين يشهرون فى وجوههما أسلحة بيضاء واستولوا منهما على مبلغ 160 ألف جنيه وتليفوناتهما المحمولة وتركوهما وفروا هاربين.

وتمكن النقيب يوسف شعيب معاون مباحث مركز بنها من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمر محمد الحمصى وكيل أول نيابة مركز بنها بحبسهم أربعة أيام برئاسة أحمد البطل مدير النيابة، ووجه لهم تهمة السرقة بالإكراه وممارسة الرذيلة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.