لليوم الثانى.. مكتب التنسيق يستقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية من السعودية

يستقبل مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، رغبات الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية، اليوم الأحد، لليوم الثانى على التوالى، إذ يتوافد على مكتب التنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من دولة السعودية الشقيقة "بنين" لتنسيق رغباتهم.

وحددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، يومى الاثنين والثلاثاء، المقبلين للطالبات اللاتى حصلن على الشهادة الثانوية من دولة السعودية ، على أن يتم صرف الأوراق للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من دولة الإمارات يوم الأربعاء 17 أغسطس، والطلاب الحاصلين على شهادتهم من دولة الكويت يوم الخميس 18 أغسطس الجارى، مشيرة إلى أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من سلطنة عمان والأردن يتقدمون لسحب أوراق تنسيقهم يوم الجمعة 19 أغسطس من مكتب التنسيق الرئيسى، والطلاب الحاصلين على شهاداتهم من دول "قطر، اليمن، البحرين"، يسحبون أوراق تنسيقهم يوم السبت 20 أغسطس.

كما حددت الوزارة، يوم الأحد 21 أغسطس الجارى، لسحب أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادة من دولتى السودان وليبيا، و22 أغسطس الجارى، للشهادات الأخرى وللطلاب الذين تخلفوا عن صرف الأوراق خلال الأيام المحددة لهم من جميع الدول السابق ذكرها، مؤكدة بدء قبول حملة هذه الشهادات وإعلان نتائج ترشيحهم مبكراً مقارنة بالأعوام السابقة.

وأعلنت الوزارة، فتح فرع لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة العربية بجامعة الإسكندرية بالمدينة الجامعية للبنات - عزبة سعد – بسموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية والوجه البحرى بصفة عامة، وفتح فرع آخر لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات بمحافظة أسيوط، بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة، وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة الكائن بالمدينة الجامعية لطلاب جامعة القاهرة بمنطقة بين السرايات ــ الجيزة.