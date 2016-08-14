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دراسة لمحكمة الأسرة: 55% من الزوجات الحاصلات على مؤهلات علمية يضربن أزواجهن

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دراسة لمحكمة الأسرة: 55% من الزوجات الحاصلات على مؤهلات علمية يضربن أزواجهن دراسة لمحكمة الأسرة: 55% من الزوجات الحاصلات على مؤهلات علمية يضربن أزواجهن
كتبت أسماء شلبى

كشفت دراسة حديثة صادرة عن محاكم الأسرة، أن 55٪ من الزوجات  الحاصلات على مؤهلات علمية، لا يمانعن ضرب أزواجهن، ويقدمن على ذلك ردا على إساءات الأزواج لهن.

وأوضحت الدراسة، أن العنف بين الأزواج ذوى المؤهلات العلمية جاء بنسبة 50٪ باستخدام الأيدى، و30٪ باستخدام أدوات المنزل، و20٪ باستخدام الأدوات الحادة.

وأكدت الدراسة، أن حالات الطلاق بين الأزواج سابقين الذكر، تتركز في الفئة العمرية "25 ـ 49" سنة .

وأشارت الدراسة، إلى أن نسبة الطلاق بين أصحاب المؤهلات، بلغت 40% لزوى الدخول المرتفعة ، و60% لزوى الدخول الأقل.

 

 

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