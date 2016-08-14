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وكيل"المركزى للمحاسبات"السابق: تقارير الجهاز لا ترصد مصادر تمويل الصناديق الخاصة

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وكيل"المركزى للمحاسبات"السابق: تقارير الجهاز لا ترصد مصادر تمويل الصناديق الخاصة وكيل"المركزى للمحاسبات"السابق: تقارير الجهاز لا ترصد مصادر تمويل الصناديق الخاصة

الأحد، 14 أغسطس 2016 02:14 ص
كتب أحمد عيسى

قال عاصم عبد العاطي الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، إن تقارير الجهاز بها عوار حيث أن الصناديق الخاصة يوجد بها 32 مليار جنيه، موضحا أن ذلك هو الرصيد الموجود فعليا وليست مصادر التمويل التي تدخل خلال العام، وأن الرصيد الذى يذكره الجهاز المركزى هو الرصيد المتبقي للصناديق .

 

 

وأضاف عاصم، خلال ندوة حزب التجمع حول " الفساد وآليات مواجهته " بالمقر الرئيسي للحزب بمنطقة وسط البلد، مساء أمس السبت، أن ما قام بحصره فى أحد الأعوام كان ٩٨ مليار جنيه من الإيرادات وبلغت المصروفات ٩٧ مليار وكسور، حتي لا يتضح وجود أرصدة متبقة كبيرة للعام التالي ولكن لابد من وجود نسبة إيراد حتي "تخزي العين"،  على حد قوله.

 

 

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