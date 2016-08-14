«أبشر» خدمة إلكترونية مؤثرة تتطلب وعياً واهتماماً بـ«الأرقام السرية»

في الوقت الذي تحذر فيه المديرية العامة للجوازات، المستفيدين من الخدمات الإلكترونية (أبشر) من إفشاء أرقامهم السرية والمحافظة على خصوصية تعاملاتهم، يبرز جانب الوعي لدى المستفيد، إذ يجهل بعضهم أهمية الخدمات الإلكترونية ومدى تأثيرها على خصوصياتهم، إذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعظم شؤونهم وتعاملاتهم الحكومية.

يقول المتحدث الرسمي للجوازات الرائد طلال بن عبدالمحسن الشلهوب: «عند إجراء أي خدمة عن طريق نظام (أبشر) يجب إتمام وإنفاذ كامل الخطوات من قبل المستفيد والتأكد من الحصول على الخدمة المطلوبة بالرجوع لبياناتها، والحرص على عدم إفشاء الأرقام السرية للآخرين».

الرائد الشلهوب: يجب التأكد من تنفيذ خطوات الخدمة والمحافظة على السرية

ويؤدي الإهمال والتساهل في المحافظة على الأرقام السرية للتعاملات الإلكترونية إلى عواقب وخيمة ويمثل خطراً على خصوصية المستفيد وقد يتسبب في مشكلات عدة.

وتسجل الجهات الأمنية بين وقت وآخر، وقائع بسبب إهمال وثقة زائدة للمستفيد من الخدمة، أدى إلى التساهل في المحافظة على سرية معلوماته.

وتعد خصوصية الأرقام السرية من مسؤولية المستفيد، وهو المعني بالمحافظة عليها، وعدم إفشائها، أو حتى التساهل في إعطائها أحدا، وألا تبلغ الثقة حد المساس بالخصوصية خصوصاً أنها تتعلق بتعاملات حكومية مهمة.

وتوفر وزارة الداخلية خدمات إلكترونية تتطلب من المستفيد حرصاً في المحافظة على الأرقام السرية، وأبرز هذه الخدمات هي نظام «أبشر» الذي يهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين في إجراء التعاملات الخاصة دون الحاجة إلى الذهاب لمراجعة الإدارات ذات الصلة ولتوفير الوقت والسرعة في الأداء وتسهيل الإجراءات على المواطن والمقيم والدقة في الأداء، ويسعى النظام إلى التقليل من أعداد المراجعين في بعض الإدارات وتوفير الخدمة لهم عن طريق الإنترنت بسهولة وبنظام، وللربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً لإنجاز المعاملات بسهولة وفي أي وقت، وللتقليل من ظاهرة التزوير.

ويتميز النظام بأنه يقدم لك الخدمة مجاناً من دون أن تدفع أي رسوم إضافية، إلى جانب وجود الخدمة على مدار 24 ساعة، إذ توفر عناء الانتظار.

وإلى جانب أن «أبشر» يعد من الخدمات الإلكترونية المتطورة، فإن ذلك يتطلب حرصاً كبيراً على المحافظة على الأرقام السرية حتى لا يتم استغلالها وتنفيذ بعض الخدمات أو إصدار تصاريح السفر بدون موافقة المستفيد، إذ لن يعذر لإهماله في تسليم أرقامه السرية للغير بعد أن أعطى موافقته على التسجيل في نظام أبشر والاطلاع على التعليمات التي تنص على المحافظة على الرقم السري وعدم إفشائه للآخرين، حيث يوفر النظام لولي الأمر إصدار تصاريح السفر، ويعفي الزوجة والأبناء من حمل التصريح اليدوي في المنافذ الدولية عند سفرهم خارج المملكة، حيث يتم إصدار التصاريح للأبناء القصر ما دون 21 عاماً وللنساء عن طريق الجوال أو الإنترنت دون الحاجة لحضور الولي إلى إدارة الجوازات.

ومن أهم الإجراءات التي ينفذها نظام «أبشر» وكذلك «مقيم» هو منح التأشيرات للمكفولين دون مراجعة الجوازات، وهذا قد يستغل بشكل خاطئ من العاملين لدى الكفيل أو الشركة أو المؤسسات والذي ربما يتسبب في سرقته ومغادرة البلاد دون علمه، ولقد سجلت الجهات الأمنية العديد من الشكاوى ضد بعض العاملين في هذه المنشآت، حيث تمت سرقتهم وتحويل بعض الأموال ثم استخراج تأشيرة سفر ومغادرة البلاد دون علم صاحب العمل.

اللواء سليمان اليحيى

الرائد طلال الشلهوب