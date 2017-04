حنان الحربي.. المبتكرة الشابة للحاسبة الكيميائية

المرأة السعودية كانت وستظل دائماً هي تلك التي تجاوزت بإصرارها وإرادتها كافة العقبات التي حاول المجتمع من قديم أن يضعها أمامها.. امرأة كان لحضورها المحلي وقع القوة، ولحضورها العالمي وقع المفاجأة.. استطاعت أن تستفيد من كل نافذة شرعت لها، ومن كل باب فتحه أمامها ولاة الأمر واحداً بعد واحد..

قالت بكل الطرق وبكافة الوسائل هذه أنا؛ المرأة التي أعطيت خمسة فأنتجت عشرة، أثبت جدارتي في كل موقع وأقدم دليل وطنيتي في كل محفل..

ابنة هذا البلد المعطاء ابنة المملكة العربية السعودية التي اعتزت ببلادها فاعتزت بها البلاد وكرمها العباد وتلقى أنباء صعودها القاصي والداني بتقدير وإعجاب كبيرين..

السفيرة الحقيقية والمتحدثة الرسمية والبرهان المعجز على أن أقل من مئة عام في بلاد تتمتع بالحصافة والثقة والإرادة يمكن أن تغير الظروف وتقلب الموازين وتحول المرأة التي كانت كائناً مستضعفاً مغيباً إلى كيان ذي حضور وقوة يتحلى بالعلم ويترقى في العمل مع احتفاظه بعراقة الجذور وصلابة النشأة.

إذا وصلت إلى القمة لن أقف أو انشغل بها بل سأبني لي قمة أخرى

ضيفتنا لهذا العدد شابة مفعمة بالطموح تعد نشاطاتها الكثيرة بالمزيد من التقدم والإنجازات لا تتوانى عن العمل والسعي والمثابرة من أجل مستقبلها وخير وطنها، لديها فكر ولديها هدف، واثقة بنفسها قوية بإيمانها ثم بمن حولها ممن يدعمونها ويساعدونها، تفكر دائماً خارج الصندوق، وتسعى بجرأة لتنفيذ أفكارها مهما بدت بعيدة وغريبة، هي حنان حمود محمد الحربي من المدينة المنورة، حاصلة على بكالوريوس التربية في الكيمياء، وجائزة المدينة المنورة للتفوق العلمي، عينت معيدة بجامعة طيبة قسم الإدارة التربوية، وحاليًا مبتعثة لدراسة الماجستير في جامعة الملك سعود بالرياض، وعلى وشك مناقشة الرسالة.

المرأة السعودية لم تنتظر الفرص بل هي من صنعتها.. ونجاحاتها لم تعد خافية على أحد

حاسبة كيميائية

حنان لديها أفكار علمية متقدمة تنبىء عن توجه واعٍ ومسؤول، تمضي وقتها في الابتكار والاختراع، وعن هذا الأمر تقول: لدي براءة اختراع لنموذج صناعي، وتصميم تخطيط لدائرة متكاملة لها تصنيف دولي، وهناك اختراعان ايضًا قيد الفحص الشكلي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ايضًا حاصلة على جائزة التميز العلمي البحثي من جامعة الملك سعود، وذلك نظير نشر بحثين باللغة الإنجليزية في مجلتين أميركيتين مرموقتين الأولى: National transformation in Saudi Arabia towards the knowledge-based economy التحول الوطني في المملكة نحو اقتصاد المعرفة، والثاني: Internal and external efficiency of the Saudi education system الكفاءة الداخلية والخارجية لنظام التعليم السعودي.

أتطلع ان أكون أحد المفكرين الذين يشار لهم بالبنان.. وعائلتي العلامة الفارقة في مشواري العلمي

حنان اخترعت آلة حاسبة للعمليات الكيميائية، وتقول: يمتاز هذا الاختراع بتسهيل القيام بالأعمال داخل معامل الكيمياء وتبسيطها بشكل لا نظير له، كما تمتاز بسرعة الإنجاز، والدقّة في إخراج النتائج، وتمثل المفاتيح على الجزء العلوي مرحلة الإدخال، وفيها تدخل المعلومات إلى النظام في شكل إشارات عبر مجموعة المفاتيح المتخصصة، وتمر الإشارات بعدد من التغييرات التي تحدثها المكوِّنات الإلكترونية العاملة داخل الدوائر، حيث توجد دوائر صغيرة وهي مجموعة من الأجزاء المترابطة يسري خلالها تيار كهربائي، ويحدث الضغط على المفتاح نبضًا من شحنة كهربائية يمثل الرقم أو العملية، أو ما يسمى الإشارة، وتنتقل الإشارات عبر أسلاك وخطوط وصل إلى الدوائر، وفيها تعالج الإشارات بطريقة أو أخرى وتخرج على الشاشة المضيئة وتحصل على القدرة من بطارية صغيرة أو لوحة خلايا شمسية أو عن طريق كابل كهربائي، وأتمنى ان يخرج إلى حيز الوجود كمنتج صناعي، واعتقد ان هذا الاختراع لو خرج إلى حيز الوجود سيكون ذا مردود علمي واسع النطاق، ناهيك عن مردوده الاقتصادي العالي.

أقرأ بنهم.. وأتعلم الفرنسية والكورية وأتواصل مع العالم بكافة وسائل التواصل الاجتماعي

فلسفة حنان

حنان شابة مختلفة، التفاؤل والثقة أبرز سماتها، وهي سمات تمكنها من المضي قدماً بغض النظر عن أية إحباطات يمكن ان تواجهها، وهي تعتز كثيراً بفكرها ومؤمنة بأفكارها وقدراتها ولها طريقتها في مجابهة الدنيا، تقول عن نفسها: لا أفكر كثيراً في المستقبل، فأنا أعيش حياتي كل يوم كما لو كنت سأصعد جبلاً، وانظر بين الفينة والأخرى إلى القمة، لكن دون إضاعة الفرصة لرؤية المناظر الرائعة في كل مرحلة، واذا وصلت إلى القمة لن اقف أو انشغل بالمحافظة عليها، بل سأبني لي قمة أخرى هي أعلى من هذه القمة، والنجاح رحلة وليس محطة، ولا أرى أني قدمت شيئاً جباراً تطلب مني كفاحاً ونضالاً، والمجتمع دائماً يقدم التحفيز والتشجيع لكل من يريد ان يخطو خطوة للأمام، فرحلة النجاح تكون أجمل مع الآخرين.

وتمضي قائلة: المرأة السعودية لم تنتظر الفرص بل هي من صنعتها ونجاحات المرأة السعودية لم تعد خافية على أحد، بعد أن نجحت في جذب انتباه العالم بتميزها في الكثير من مجالات الحياة المختلفة، والابداع ما هو إلا انعكاس لتجربة، وليس بالضرورة ان تكون تجربة نضال أو تجربة علمية، فقد تكون تجربة يقين أو شك أو حب، والمعادلة في الابداع تتكون من عنصري التجربة الصادقة وعنصر الموهبة المصقولة (وليس الملهمة)، فكل العوامل ممكن ان تختزل في هذين العاملين، النقطة الأخرى لا يوجد انزواء، فالموضوع مجرد ترتيب أولويات، وعن نفسي اطمح لخدمة الوطن بكل ما اوتيت، وأتطلع ان أكون احد المفكرين والباحثين والفلاسفة الذين يشار لهم بالبنان.

وعن عائلتها ودورهم في حياتها العلمية والعملية تقول حنان: عائلتي هم العلامة الفارقة في مشواري العلمي، فوالدي امده الله بطول العمر وحسن العمل كان مشجعاً لي، وكذلك امي معنى الحب والحنان من كان دعاؤها سر نجاحي، وكذلك اخوتي واخواتي نجوم السماء وازهار الربيع رياحين حياتي في الشدة والرخاء، وكذلك زميلاتي من جمعتني بهم دروب العلم والمعرفة أو القرابة.

الرؤية 2030

عن رؤية 2030 وماذا يمكن ان تقدم فيها حتى تصبح جزءاً اساسياً من منظومة المستقبل، تقول حنان الحربي: إنها رؤية الحاضر للمستقبل لعرابها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهي تمثل حلماً وطنياً وهي الاتجاهات الأربعة لكل مواطن، في رسالتي قدمت تصوراً إصلاحياً طموحاً لاعادة هيكلة الجامعات في ضوء هذا التحول، واستخدمت منهجية بحوث العمليات المتمثل في البرمجة الرياضية، لتحديد كفاءة الجامعات ومدى وجود موارد معطلة لم تستخدم في إنتاج القدر المتحقق من المخرجات وفقًا لنتائج أساليب البرمجة الرياضية، وبنيت على أساسها التصور المقترح، بعد ان قمت بتحديد المقدار الذي يمكن تخفيضه من مدخلات في كل جامعة، وأيضا تم تحديد المقدار الذي يمكـن زيادته في المخرجات، كي تحقق هذه الجامعات الكفاءة ولا يصـبح لديها موارد فائضة ومتغيرات راكدة، وقامت الدراسة بتحديد الجامعات المرجعية التي استطاعت تحقيق الكفاءة، على الرغم من أنها تعمل في الظروف نفسها وفـي البيئة نفسها، وتمت مقارنتها لمعرفـة مواطن الضعف في ومقدار الاختلاف في مدخلاتها ومخرجاتها.

وتتابع: رؤية 2030 للتحول الوطني لاقتصاد المعرفة يخضع اقتصاد المعرفة لقانون تزايد الغلة، فإذا كان علم الاقتصاد يُعرَّف بأنه علم الندرة Science of Scarcity، فإن اقتصاد المعرفة يعرف بأنه علم الوفرة Science of Abundance، ذلكم أن مدخلي المعرفة والمعلومات ينموان عند الاستخدام، على عكس ما هي عليه حال جميع المدخلات الاقتصادية الأخرى التي تستنفد عند الاستخدام، ورأس المال البشري يعد المكون الرئيس للقيمة التي تعتمد المعرفة، أي أن الأخيرة هي العامل الأساس للإنتاج، وبذلك يختلف اقتصاد المعرفة عن الاقتصاد الزراعي، والاقتصاد الصناعي، إذ إن اقتصاد المعرفة يعتمد على الجهد الفكري وإحلاله محل الجهد العضلي، وبالنسبة للتعلم العالي الذي أنتمي اليه، فأرى ان يركز على سبعة أشكال من مؤسسات اقتصاد المعرفة ليحقق هذه الرؤية، وهي مدن التقنية، وحدائق التقنية، وحدائق المعرفة، ومراكز الابتكار، ومراكز الامتياز، وشبكات الابتكار، وحاضنات الأعمال.

حنان من قريب

حنان ترى أن المرأة التنفيذية ليست قراراً من مسؤول ولا إرادة شخصية، وتقول: دعيني أفسر لك الأمر من فلسفة إدارية، يفسر ذلك في الإدارة نظرية الدور أو نظرية التوقع، فالمجتمع غالباً يعرف أدوار الأشخاص الموجودين به مستنداً على القراءة الاجتماعية، ويشجعون بعضهم للقيام بالأدوار المتوقعة منهم وفق النظرة الاجتماعية، ويتوقعون ان اضطراب اداء الفرد لدوره وفق هذه النظرة يؤدي إلى تعطيل وظائفه والمحيطين به والسياق الاجتماعي.

وهي تعتبر ان مثلها الأعلى هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهي لا تتابع الدراما المحلية، ولكن كما تقول: اتابع من فترة إلى أخرى فيلماً كورياً مدبلجاً، أو مسرحية مستوحاه من الادب الفرنسي، أو أفلام الخيال العلمي، مثل فيلم interstellar الذي كان يبحث في النظريات، مثل حقول الجاذبية والثقوب والسفر عبر الزمن التي لم يستطع اينشتاين اثباتها عملياً، وغيرها من أفلام الخيال العلمي.

ولها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في twitter وsnapchat وinstagram وpinterest وtelegram، وهي تتابع الموضة ولكن ليس بالضرورة ان تكون هذا الموضة هي استايلها، اما عن هوايتها الشخصية البعيدة عن العمل، فهي كما تقول: أنا قارئة نهمة، أحبّ القراءة، ولي في التدوين حياة أخرى، وأتعلم اللغة الفرنسية والكورية حاليًا، وأكملت فيهما ست مستويات دراسية.

بدرية الحربي: الإصرار وتذليل الصعاب أبرز سمات حنان

تخبرنا بدرية ناصر الحربي، المعيدة بقسم اللغة الإنجليزية، وابنة عمة حنان الحربي، عن العوامل والسمات الشخصية التي كانت الاكثر تأثيراً على المسيرة المهنية لحنان، ودفعتها للمواصلة والنجاح.

وتقول: من أكثر السمات الشخصية التي تتصف بها حنان، والتي آرى انه كان لها النصيب الأكبر في التأثير على مسيرتها المهنية، هما الاصرار وتذليل الصعاب لنفسها، فنادراً ما اسمع منها كلمة صعب، مستحيل، أو لا يمكن، بل على العكس تماماً، كثيراً ما تردد سهل، بسيط، ممكن، وايضًا هي شخصية تعرف ما تريد جيدًا، ولا تعدل عنه، ودائماً تنجح في تحقيق كل ما ترى.

وتضيف بدرية: من الصعب جداً أن يصل الإنسان للكمال، والأصعب أن يحقق توازناً بين أمور حياته المختلفة، ولكني ارى ان حنان إلى الآن قد أعطت كل ذي حق حقه، كما هو الحال لكل شخص تغلب عليه النظرة الإيجابية التفاؤلية للحياة، فحنان شخصية ملهمة، اشعر نحوها بالفخر، وأثق تمام الثقة بانها -باذن الله- ستصل يوماً ما إلى ما تصبو إليه.

وفاء عون: حنان طالبة ممتازة تضيف لمن يتعامل معها

عن حنان الحربي، تخبرنا أ. د. وفاء محمد عون، البروفسيرة في الادارة والتخطيط بجامعة الملك سعود، عن العوامل والسمات الشخصية التي كانت الأكثر تأثيراً على المسيرة المهنية للاستاذة حنان ودفعتها للمواصلة والنجاح.

تقول: حنان شخصية ملائكية، افضل من يتفلسف في الإدارة والبحث العلمي، هي إحدى طالباتي في مرحلة الماجستير، والتي اتشرف بالاشراف على رسالة الماجستير الخاصة بها، فهي طالبة هادئة ذات اخلاق عالية ومحبوية من الجميع، لا تحب الظهور، ولكن عندما تنظر إلى اعمالها وابحاثها أو تتحدث معها يظهر لك الابداع والتمكن من المادة العلمية والبحث العلمي، فحنان تضيف لمن يتعامل معها بل ويتعلم منها، فهي طالبة ممتازة دقيقة تعطيك أكثر مما تطلب منها.

وععن انجازات حنان تقول: حنان لديها الكثير من الإنجازات، وهي بعمر صغير جداً، فالمستقبل امامها كبير، وستكون ذات بصمة في تاريخ الوطن والبشرية، ونحن امام قامة لها مستقبل متميز، قامة سوف تضيف للعلم الكثير، فهي مبدعة متميزة، ولم استغرب ان تأخذ المركز الأول في جائزة التميز في البحث العلمي من جامعة الملك سعود، بل هي مكانة تستحقها حنان بكل جدارة.

الدائرة الكهربائية للحاسبة

الدوائر الإلكترونية للحاسبة الكيميائية

من مخططات الحاسبة الكيميائية

براءة اختراع الآلة الحاسبة لحنان الحربي