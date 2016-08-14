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كرة يد - زين: تعادلنا مع البرازيل لهذا السبب.. ولا أعرف إذا كان قرار الحكم صحيحا أم لا

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كرة يد - زين: تعادلنا مع البرازيل لهذا السبب.. ولا أعرف إذا كان قرار الحكم صحيحا أم لا كرة يد - زين: تعادلنا مع البرازيل لهذا السبب.. ولا أعرف إذا كان قرار الحكم صحيحا أم لا

أرجع علي الزين لاعب منتخب مصر لكرة اليد التعادل مع البرازيل إلى خسارة الفراعنة للعديد من الكرات في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

وكانت مصر متقدمة طوال المباراة بفارق هدفين وثلاثة أهداف على البرازيل، لكن أصحاب الأرض نجحوا في التعادل في آخر 10 دقائق.

وقال الزين لشبكة "beIN Sports" عقب المباراة: "الفوز كان مطلوبا، ولكن لم يحالفنا الحظ خاصة أننا كنا متقدمين طوال المباراة".

وتابع "البرازيل تعادلت معنا في أخر دقيقة، بعد أن خسرنا كرات كثيرة في أخر الشوط الثاني".

وأكمل "سنحاول تحقيق الفوز على ألمانيا".

وتحدث الزين عن قرار الحكم بعدم احتساب هدف مصري في الثانية الأخيرة من المباراة.

وأتم "لا أعرف إذا كان قرار الحكم صحيحا أم لا، لأنه تأخر في إطلاق الصافرة".

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فيديو اليوم السابع

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