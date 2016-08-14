بالفيديو – نهاية درامية بآخر 20 ثانية في تعادل مصر مع البرازيل

أهدر أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد رمية جزائية أمام البرازيل والنتيجة تشير للتعادل، ثم سجل علي زين هدفا ألغاه الحكم. كل هذا خلال 20 ثانية.

وتعادلت مصر مع البرازيل في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بنتيجة 27-27.

وفي آخر 20 ثانية، أهدر أحمد الأحمر صاحب التسعة أهداف في المباراة رمية جزائية لمصر بسبب تألق حارس البرازيل.

وارتدت الكرة بهجمة عكسية على مصر، ونجح الفريق في قطع الكرة وسدد علي زين من مسافة بعيدة في المرمى والكرة سكنت الشباك.. لكن!

أطلق الحكم صافرته وكان قد احتسب خطأ وإيقاف دقيقتين على علي زين، لتنتهي المباراة بالتعادل.

شاهد آخر 20 ثانية في المباراة