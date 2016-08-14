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مترجم يول: المدرب يقود تدريبات الأهلي يوم الثلاثاء.. ويعد بتحسن النتائج

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مترجم يول: المدرب يقود تدريبات الأهلي يوم الثلاثاء.. ويعد بتحسن النتائج مترجم يول: المدرب يقود تدريبات الأهلي يوم الثلاثاء.. ويعد بتحسن النتائج

كشف إبراهيم عبد الله مترجم مارتن يول المدير الفني للأهلي عن أن المدرب الهولندي ينوي قيادة تدريبات الفريق بشكل عادي يوم الثلاثاء.

الأهلي خسر كأس أمام الزمالك 3-1، قبل أن تموت آماله بشكل شبه تام في الاستمرار في دوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع زيسكو الزامبي 2-2 ليصبح مصير مارتن يول المدير الفني، ومنظومة كرة القدم في النادي بأكملها، مهددة بالرحيل عن النادي.

وقال مترجم يول لبرنامج "السوبر": " المدير الفني يعتذر لجماهير الأهلي عن ضياع الحلم الأفريقي".

وتابع "يول لم يتلق أي اتصالات من إدارة الأهلي حتى الآن بشأن رحيله".

وأكمل " المدرب حزين على الخسارة ويرى أن الأهلي كان أقرب للفوز على زيسكو، ويعد بتحسن النتائج".

وأتم "ينوي يول قيادة مران الفريق الثلاثاء ولم يُخطر بأي جديد حول موقفه من البقاء او الرحيل".

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