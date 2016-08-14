محمد رمضان يتخلى عن غروره أمام "أكثر النجوم احتراما"

لا يترك الفنان محمد رمضان كلمة واحدة تصدر بحقه على لسان أيّ نجم آخر إلا ويردّ عليها بعنف وأحياناً بسخرية، مثلما فعل مع الممثل القدير بيومي فؤاد. لكنه تخلّى عن كلّ هذا العنف والغرور أمام كلمات زميله الفنان "كريم عبد العزيز"، مؤكداً أنه كان وسيظلّ أكثر النجوم احتراماً بنظره!

كريم سبق ونشر صورة له من العطلة الصيفية عبر حسابه الموثق بموقع انستقرام، وعلّق عليها برسالة غامضة فهم منها أنه يهاجم محمد رمضان، لصالح الزعيم عادل إمام. وبعدها قام بمسح الصورة والتعليق من دون الكشف عن الأسباب. وقد انتظر الجميع معركة محمد رمضان وكريم، ولكن ما جرى هو العكس تماماً.

فقد أعاد رمضان نشر صورة كريم والرسالة الغامضة، وعلق عليها قائلاً: "ربنا يجعل ايامك كلها سعادة زميلي العزيز كريم عبدالعزيز .. ولا تشغل بالك حتى لو بعض الصحفيين فسروا كلامك عني !! .. هذا لا يغير شيء في نظرتي عنك يا اكثر النجوم احتراماً .. ويكفي انك مسحت الصورة .. والدليل على عدم غضبي من كلامك رفعه مرة اخرى على صفحتي".

وكان كريم قد نشر صورة له على الشاطئ تجمعه بوالده المخرج محمد عبدالعزيز ونجله، وكتب قائلاً: "اللحظة حلوة صنف زي ما انت عايز تصنف عندي كلام كتير قوي ومش عاجبني كلام كتير قوي برضه. عربيات .. بس خلي الناس تفرح وتفرح قوي كمان.. بس اللي بيكمل ويستمر ويقدر يواكب أجيال هو النجم الحقيقي .. تحية كبيرة جدا للأستاذ عادل إمام".

الأسطورة لا يترك حقه أبداً .. ولكنه تنازل عنه أمام أكثر النجوم احتراماً، كريم عبد العزيز.