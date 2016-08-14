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بالفيديو: إيهاب توفيق ينتظر "مصائب جديدة" من أصدقائه النجوم

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السبت 13-08-2016 18:43

خرج المطرب العائد بعد غياب إيهاب توفيق عن صمته إزاء الكوارث التي تنهال عليه منذ قدّم ألبومه الجديد "كل يوم يحلو"، مؤكداً أنه على علم ببعض المخططات التي تحاك ضده الآن لتشويه صورته، بتخطيط وتنفيذ بعض رفاق عالم الغناء، الذين أغضبهم نجاحه الكبير بعد غياب عن الغناء امتدّ لسبع سنوات متواصلة، وقال إنّه ينتظر "المزيد من المصائب والأزمات".
إيهاب الذي عانى من أزمات متتالية بمجرّد عودته إلى الغناء، ما بين اتهامه بالنصب والاحتيال، وحذف الكليب الرسمي لألبومه الجديد أكثر من مرة من موقع "يوتيوب"، بسبب شكاوى حقوق ملكية فكرية، أشار بتصريحات مع الإعلامي وائل الأبراشي، ضمن برنامج "العاشرة مساء" إلى أنّ عودته تسبّبت بغضب عدد كبير من نجوم الغناء، وأنّه شخصياً على علم بما يُحاك ضدّه الآن من أزمات تستهدف إقصاءه عن الساحة الفنية تماماً وتشويه صورته عند جمهوره.
المطرب الذي يحمل درجة الدكتوراه بالموسيقى، رفض الكشف عن أسماء، على الرغم من أنّه وعد سابقاً بفضح المخططات التي تستهدف نجاحه، لكنّه اكتفى بالقول: "أتعرض لحرب شرسة من بعض الفنانين، لشعورهم بالخطر من عودتي مرة أخرى إلى الساحة الغنائية"، مضيفاً: "عودتي تهددهم في شغلهم وحفلاتهم، عشان بيفضح مستواهم الهزيل، ويكفي أنني لم أتلقَّ إلا اتصالين هاتفيين فقط للتهنئة بالألبوم الجديد".
توفيق اعتذر لجمهوره عن ظهور الموديل المثيرة بالكليب الأخير، مؤكداً أنه لم يكن يقصد أي إسفاف بسبب ارتداء الفتاة لملابس مثيرة تظهر تفاصيل جسدها، وقيامها برقصات لم تعجب البعض.

شاهد تصريحات إيهاب توفيق ضدّ الوسط الفني:


 

 

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