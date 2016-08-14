رسالة موجهة الى صابر تثير جدلا في تونس...فماذا جاء فيها؟

يغني صابر الرباعي ليلة السبت هذا بمهرجان قرطاج الدولي، ويصادف موعد حفلته يوم13 أوت (أغسطس) يوم إجازة رسمية في تونس، في الذكرى60 لصدور مجلة الأحوال الشخصية التي أعطت المرأة التونسية حقوقها الحالية، ومنعت تعدّد الزوجات، وجعلت الطلاق من مشمولات المحاكم، كما أعطت المرأة حق طلب الطلاق والحصول عليه حتى وإن رفض الزوج.

وذكرت مصادر من هيئة المهرجان أنّ صابر الرباعي رفض الترخيص بنقل حفلته ليقع بثها على شاشات عملاقة لجمهور داخل البلاد لا يقدر على الانتقال إلى قرطاج، علماً بأنّ كاظم الساهر وبعض الفنانين الآخرين قبلوا ذلك.

من جهة أخرى، نشر خالد حمروني رسالة مفتوحة على موقع فيسبوك، وجّهها إلى صابر الرباعي، انتقد فيها طلباته التي قال إنها مجحفة للغناء في مهرجان مدينة "قابس" بالجنوب التونسي، مشيراً إلى أنّ الفنان طالب بأجر قدره 60 ألف دينار تونسي.

وجاء في هذه الرسالة أنّ صابر قال في قناة الحوار التونسي: "إذا كانت ميزانية المهرجان لا تسمح بدفع هذا المبلغ فلا تطلبونني للغناء به".

وقد انقسم المعلّقون على فحوى الرسالة بين منتقد لصابر وبين مدافع عنه.