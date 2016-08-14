«الأحمري» يتفقد مراكز توقيف الوافدين الموسمية بمداخل مكة

تفقد مدير سجون منطقة مكة المكرمة العميد فايز الأحمري، صباح أمس، مراكز توقيف الوافدين الموسمية بمداخل مكة المكرمة (الشميسي- التنعيم- الكر- البهيتة)، وعدد من مشروعات سجون العاصمة المقدسة (مدرسة الاصلاحية الجديدة- العنابر الجديدة- البيت العائلي)، يرافقه مدير سجون العاصمة المقدسة العقيد صالح القحطاني، وعدد من الضباط والأفراد.

واستهل العميد الأحمري جولته بالوقوف على مراكز توقيف الوافدين الموسمية بمداخل مكة المكرمة، واطلع على آلية وإجراءات استقبال ناقلي الحجاج المخالفين وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، بالإضافة لتقديم الخدمات الصحية والغذائية لهم، وقدم عدداً من التوجيهات لضمان الدقة والمرونة وسرعة الإنجاز وتحقيق التكامل مع منظومة جهود قطاعات الأجهزة الأمنية لإنجاح خطة موسم حج هذا العام.

ثم إنتقل مدير سجون المنطقة ومرافقوه إلى سجن الإصلاحية في مكة المكرمة، حيث استمع إلى شرح مفصل من مهندس المشروع عن التوسع في مدرسة الإصلاحية بمساحة تزيد عن 670م2، بالإضافة إلى العنابر الجديدة والبالغ عددها 30 عنبراً بطاقة استيعابية تصل إلى 450 نزيلاً، وذلك في إطار تطوير الخدمات التعليمية والتأهيلية والترفيهية المقدمة للنزلاء، وتحويل البيئة العقابية إلى بيئة إصلاحية قادرة على إعادة السجناء إلى طريق الصواب.

وفي ختام الزيارة، وقف العميد الأحمري على مبنى البيت العائلي والمكون من عشرة أجنحة فندقية، ووجه بسرعة إكمال المشروعات في الوقت المحدد لها لتحقيق الاستفادة منها.