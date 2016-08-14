أمير نجران يعزي في وفاة م. عبلان

الأمير جلوي بن عبدالعزيز

قدم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران التعازي والمواساة لأسرة عبلان، في وفاة مدير صندوق التنمية العقارية بالمنطقة المهندس عبدالله بن سالم عبلان.

وسأل الأمير جلوي بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي أجراه أمس بنجل المتوفى، د. عادل عبلان، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واستذكر سموه مآثر المتوفى وما قدمه لخدمة الوطن والمواطن وإسهاماته في تعزيز التنمية بالمنطقة.

وعبّر د. عادل عبلان من جهته، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، سائلًا الله ألا يريه أي مكروه.