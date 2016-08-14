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حظك اليوم برج العقرب اليوم الأحد 14/8 2016

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حظك اليوم برج العقرب اليوم الأحد 14/8 2016 حظك اليوم برج العقرب اليوم الأحد 14/8 2016

على الصعيد المهني:

عليك ان تحتفظ بهدوئك فى العمل لأن انفعالك وقراراتك المتسرعة والغاضبة ستجعلك تخسر الكثير ويجب أن تتخلى عن أسلوبك الهجومى فى التعامل مع الناس وأن تتحكم فى غضبك وتحاول التنفيس عنه بطريقة مختلفة.

على الصعيد العاطفي:

هذا هو الوقت المناسب للكلام بانفتاح ووضوح مع الشخص الذى تحبه حول شكل العلاقة الحالى والطريقة التى تسير بها واحرص أن تواجهه بكل الأسرار والمخاوف التى تعيشها ولا تشعر بالخوف من رد فعله فمهما كان رد فعله قاسيًا ستكون النتيجة فى صالحك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

صحتك جيدة جدًا اليوم خاصة فى بدايات اليوم ولكن إهمال النظام الغذائى الصحى قد يتسبب فى تدهور حالتك الصحية ويجعلك تشعر بالخمول والكسل وقد تواجه أيضًا مشاكل فى الأسنان فحاول أن تبحث لها عن بعض العلاجات المنزلية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

الحياة فى الآونة الأخيرة كانت رتيبة ومملة وباهتة فحاول أن تضفى عليها بعض المغامرات القليلة، حاول أن تخرج عن منطقتك الآمنة وتفكر فى التطرق لمناطق جديدة.

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مصر 365

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