برج القوس حظك اليوم الأحد 14/8/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس تسوده بعض الاضطرابات ، عليك أن تقف قليلا لتشاهد الصورة الكاملة ، التركيز والتعامل بحكمة هو ما سيدعم موقفك .

على الصعيد العاطفي:

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج مستقر لحد كبير ، لكن عليك أن تتخلى قليلا عن " الغيرة" التى يرفضها شريكك فهى تسبب له التوتر والضيق .

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس عليك أن تتحلى بالصبر حتى لا تنعكس انفعالاتك وعصبيتك على حالتك المزاجية ، ولأنك تشعر بالملل منذ فترة طويلة فعليك أن تنتهز الفرصة وتأخذ إجازة قصيرة .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس عليك أن تحاول الابتعاد تماما عن الأشخاص الذين يجلبون لك الطاقة السلبية فى حياتك، و كن على يقين أنك قد تجد صديقا حقيقيا بالقرب منك، فمن المكن أن يكون زوجك أو يكون فردا من عائلتك تستطيع أن تستشيره فى عدد من المشاكل التى تحيطك .