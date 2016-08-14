أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل -
السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج القوس حظك اليوم الأحد 14/8/2016

Google+ Print
برج القوس حظك اليوم الأحد 14/8/2016 برج القوس حظك اليوم الأحد 14/8/2016
كتبت رانيا علوى

برج القوس على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس تسوده بعض الاضطرابات ، عليك أن تقف قليلا لتشاهد الصورة الكاملة ، التركيز والتعامل بحكمة هو ما سيدعم موقفك .

على الصعيد العاطفي:

 الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج مستقر لحد كبير ، لكن عليك أن تتخلى قليلا عن " الغيرة" التى يرفضها شريكك فهى تسبب له التوتر والضيق .

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس عليك أن تتحلى بالصبر حتى لا تنعكس انفعالاتك وعصبيتك على حالتك المزاجية ، ولأنك تشعر بالملل منذ فترة طويلة فعليك أن تنتهز الفرصة وتأخذ إجازة قصيرة .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس عليك أن تحاول الابتعاد تماما عن الأشخاص الذين يجلبون لك الطاقة السلبية فى حياتك، و كن على يقين أنك قد تجد صديقا حقيقيا بالقرب منك، فمن المكن أن يكون زوجك أو يكون فردا من عائلتك تستطيع أن تستشيره فى عدد من المشاكل التى تحيطك .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى