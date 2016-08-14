برج الميزان حظك اليوم الأحد 14/8/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

اليوم مناسب جدا لبدء مشروعك الجديد الذى طالما حلمت به وخططت له ، و اعلم أن المخاطرة المحسوبة فى الاستثمارات أفضل حل.

على الصعيد العاطفي:

شريكك سيفاجأ اليوم بطاقة مليئة بالحب والرومانسية ، وهو ما سيحول الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج لحالة من الفرحة والحماس والإقبال على تقديم أفكار تدعم هذه العلاقة .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان عليك أن تهتم بالصعيد الصحى الذى أهملته منذ فترة طويلة حتى تحولت صحتك للأسوأ ، من جهة أخرى اعلم أن " العزلة" التى فرضتها على نفسك ستؤثر سلبا على حالتك النفسية .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن هناك سوء تفاهم سيحدث مع صديق مقرب لك ، لا تتجاهل الحدث و حاول أن توضح وجهة نظرك بهدوء وحكمة .