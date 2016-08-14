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برج الأسد حظك اليوم الأحد 14/8/2016

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برج الأسد حظك اليوم الأحد 14/8/2016 برج الأسد حظك اليوم الأحد 14/8/2016
كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

قد تحصل على فرصة لإبرام اتفاق مع واحد من أكبر العملاء، فأنت فى الطريق قدما لتوقيع عقد طويل الأمد معهم، كما سيقل الضغط الاقتصادى على شركتك فاظهر الحس السليم والعمل الجيد للعميل إذا كنت ترغب فى اختيار مزيد من الصفقات.

الصعيد العاطفى

هذا هو الوقت المناسب لشفاء علاقاتك، كما أنه من الأفضل أن تترك أحقادك القديمة وتركز على إعادة بناء حياتك وعلاقاتك.

الصعيد الصحى

تتمتع اليوم بصحة ممتازة، ولكن عليك الانتباه إلى صحة عائلتك، كما يمكنك الذهاب للتدليك للاستفادة الكاملة من صحتك.

توقعات علماء الأبراج

قد يبدو اليوم غريبا عليك، من المهم أن تأخذ نصيحة علماء الطاقة والكواكب اليوم، فتكتشف الطريق الصحيح الذى طالما بحثت عنه.

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مصر 365

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