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برج الجدى حظك اليوم الأحد 14/8/2016

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برج الجدى حظك اليوم الأحد 14/8/2016 برج الجدى حظك اليوم الأحد 14/8/2016
كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

اليوم تتفق مع محترف ناجح فى عمله وهذا قد يكون أفضل الخيارات المتاحة للحصول على العمل المنجز ولكن كن حذرا قبل تشكيل شراكة معه، فقد يشترط رفع سعر الفائدة له فى منتصف مهمة العمل لذلك فالأفضل الاتفاق على كل شىء منذ البداية.

الصعيد العاطفى

صديق مقرب يعبر عن مشاعره لك اليوم، قد لا يكون التعبير لفظيا ولكن كن واعيا لمثل هذه الأمور فهناك فرصة كبيرة لصداقة نامية فى علاقة رومانسية فلا تستبق الأحداث وتمهل ليحدث ما تريد.

الصعيد الصحى

قد يرتفع ضغطك اليوم نتيجة لما مررت به من ضغوط نفسية فى الفترة الماضية فحاول علاج هذا أولا.

توقعات علماء الأبراج

حاول أن تبتعد عن الأشخاص أصحاب الطاقة السلبية فى حياتك، قد تتفاجأ بحديث بعضهم عنك بكلام سىء، فكن حذرا من هؤلاء، ووسط كل ذلك قد تجد صديقا حقيقيا بالقرب منك قد يكون زوجك أو أحد من أهلك .

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مصر 365

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