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برج الحوت حظك اليوم الأحد 14 أغسطس 2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 14 أغسطس 2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 14 أغسطس 2016

على الصعيد المهني:

بفعل تأثير الكواكب عليك أنت عاجز عن اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالأمور المادية الخاصة بك، وتسحبك التغييرات فى اتجاهات مختلفة، وقد يكلفك هذا التخبط الكثير من الأموال ويثير غضب الأشخاص المقربين منك الحريصين على مصلحتك.

على الصعيد العاطفي:

تفكر فى العلاقة العاطفية الخاصة بك بجدية شديدة وربما ما تحتاجه حقًا هو أن تأخذ الأمور ببساطة أكثر، وأن تكف عن التفكير فى الكثير من التفاصيل وتفسير كل لافتة بأكثر من معنى.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تعانى من مشكلات كثيرة على الصعيد الصحى خاصة فيما يتعلق بالجهاز الهضمى، ولكن من المهم أن تدرك أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فى جهازك الهضمى وإنما يسببها القلق والتوتر الذى تعانيه، لذلك سوف تستفيد أكثر إذا كنت تعتمد التمارين العقلية وأساليب التخلص من التوتر وكذلك تمارين التنفس بدلا من تغيير النمط الغذائى الخاص بك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

كن حذرا اليوم مما تقوله وحاول أن تفكر فى عواقب كلماتك ومعناها قبل التحدث فمن المتوقع أن تحدث لك الكثير من المشكلات بسبب سوء التفاهم اليوم، وسوء ترجمة المعانى التى تحملها كلماتك.

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مصر 365

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