برج السرطان حظك اليوم الأحد 14 أغسطس

برج السرطان على الصعيد المهني:

تحصد فى وقت قريب ثمرة اجتهادك فى عملك خلال الفترة الماضية، فحاول ألا تستسلم للموجة السائدة وتلجأ للخداع أو الغش لإنجاز إحدى مهام عملك لأن هذه مخاطرة لا داعى لها قد تضيع كل جهودك السابقة وتتسبب فى أن تفقد الثقة التى بنيتها على مدار السنين.

على الصعيد العاطفي:

انشغالك بعملك يجعلك تولى اهتمامًا أقل لشريك حياتك ورغم ذلك فإنه يصبر عليك ويدعمك على الصعيدين العملى والعاطفى على حد سواء فاحرص على أن تظهر له التقدير حتى لو كان بشكل محدود.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

اليوم مناسب جدًا لإجراء التغييرات الإيجابية التى تحتاجها فى نمط حياتك، فقد تلتقى بشخص أو تعيد التواصل مع شخص يدفعك للأمام ويشجعك من أجل تغيير نمط حياتك غير الصحى لآخر أفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

الراحة والاسترخاء يجب أن يكونا شعارك اليوم فهما ما يساعدانك على اجتياز الأيام الصعبة التى تعيشها فى الوقت الحالى فاحرص مهما كانت مشاغلك على أن تمنح نفسك يومًا واحدًا من التأمل الهادئ وتشارك مشاعرك مع شخص يساعدك على تحقيق أكبر قدر من الراحة اليوم.