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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 14 أغسطس

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حظك اليوم برج العذراء الاثنين 14 أغسطس حظك اليوم برج العذراء الاثنين 14 أغسطس
كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى 

تواجه أزمة مالية، وتضطر للحد من الإنفاق، هذه الأزمة ستكون فى صالحك.

الصعيد العاطفى

لقد مضى وقت طويل منذ أن قضيت أنت والشريك وقتا طيبا معا، خذ بعض الوقت من جدول أعماله المزدحم واشترى الهدايا له لتظهر ما فى قلبك له.

الصعيد الصحى

تحتاج لرعاية صحية والمحافظة على نظام غذائى من أجل سلامة جهازك المناعى، وينصح بالإكثار من شرب الماء فى الفترة الحالية.

توقعات علماء الأبراج

احترس قد يحاول منافسوك التآمر عليك، ولكن سوف تكون قادرًا على التغلب على تلك المؤامرات بسهولة.

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مصر 365

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